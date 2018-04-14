Как снизить уровень шума в квартире: 4 секрета

Допустимый уровень звука — 30—45 дБ. Когда он выше, нервная система испытывает большую нагрузку: мы быстрее устаем, не можем сконцентрироваться, хуже себя чувствуем. Как создать тишину, если за окном круглосуточно ездят машины, а за стеной — шумные соседи? В этом помогает разобраться эксперт — Алексей Белый

Кирпичные дома обладают толстыми стенами, которые хорошо поглощают звуки. В них достаточно провести частичную шумоизоляцию некоторых стен и потолка, если соседи сверху не уделили достаточного внимания звукоизоляции пола.

Панельные дома требуют полной шумоизоляции. Здесь необходимо обратить внимание на стены, потолок, пол, а также окна и двери.

Пенопласт — это плохая шумоизоляция. Такой материал удерживает тепло, но не звук. К тому же он пожароопасный и токсичный при горении.

Ковер — не поможет!

Стекловата — понадобится не менее 50 мм материала.

Каменная вата — биостойкая и имеет противопожарные свойства. Ее структура с открытыми порами — это основной фактор, который позволяет эффективно поглощать звуки.

Совет INMYROOM: акустический комфорт — это вопрос здоровья и качества жизни. Кроме того, исследования показывают, что при его создании продуктивность людей улучшается на 20%.

Современные технологии позволили создать тонкую и при этом доступную звукоизоляцию — например, звукопоглощающие плиты

ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ: их толщина составляет всего 27 мм.

Стена, облицованная Акустиком УЛЬТРАТОНКИМ и двумя листами ГКЛ с применением уплотнительной ленты ROCKWOOL, снижает проникающий шум на 55 дБ, что соответствует самым строгим требованиям. Поэтому громкая музыка, лай соседской собаки или плач детей вас больше не потревожат.

У плит есть еще одно важное преимущество: они изготовлены из каменной ваты, абсолютно экологичного и негорючего материала — их можно использовать даже в детской!

Существует два вида шума — воздушный (речь, пение, лай собак) и структурный (его разновидность — ударный: например, стук или топот). Обычно производители пишут на упаковке, от какого шума защищает материал. На это и ориентируйтесь.

Для потолка подойдет тонкое решение из каменной ваты, закрытой гипсокартоном. Материал можно разместить как под натяжным потолком, так и просто закрыв листом гипсокартона.

Принцип монтажа несложен: каменная вата монтируется при помощи профилей или дюбелей, затем закрывается гипсокартоном. Если конструкция подвесная (монтаж на профили), не забудьте воспользоваться уплотнительной лентой по периметру комнаты и на стыках со стеной. Схемы и описания монтажа можно найти на сайтах крупных производителей.

Важно понимать, что если вы хотите изолировать комнату от стука соседей сверху, монтаж звукоизоляции в потолок не решит проблему. Поможет только звукоизоляция пола у соседей или полная изоляция вашей комнаты.

Лучше всего от ударных звуков спасает система «масса — пружина», поэтому профессиональные строители могут рекомендовать подойти к проблеме глобально и устроить мокрую стяжку, уложив под нее каменную вату.

Звукоизоляционные плиты должны быть одновременно жесткими и упругими, как, например, ФЛОР БАТТС 25. Они предназначены для устройства акустических плавающих полов, а также их изоляции по грунту, могут применяться не только в квартирах, но и в частных домах. Прочный и динамически упругий материал снижает уровень ударного шума под перекрытием на 32 дБ.

Самые популярные и удачные конструкции для полов — это плавающая цементно-песчаная стяжка, а также сборная стяжка по звукоизоляционному материалу. Ее делают бесшовной, она хорошо утепляет и данные конструкции хорошо защищает от ударного шума.

Звукоизоляция стен поможет от речи и пения соседей или лая их собак. Если нужно нарастить новую стену в квартире — возведите перегородку из гипсокартона, внутрь поместите материал из каменной ваты. Например, плиты АКУСТИК БАТТС — они снижают уровень посторонних звуков до 63 дБ. При этом толщина материала не превышает 100 мм, он не создает большой дополнительной нагрузки на перекрытие, поэтому возведение перегородки не требуется согласовывать с ЖЭКом.

Итоговая толщина стены вместе с обшивкой из гипсокартона составит 250 мм — как у перегородки из двух кирпичей, а звукоизоляционный эффект получится гораздо выше. Для сравнения: чтобы обеспечить аналогичные характеристики, потребовалась бы кирпичная стена, дающая нагрузку 450 кг/м2.

Если нужно звукоизолировать существующие межквартирные или межкомнатные стены, и критическое значение имеет толщина используемого материала, подойдет Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ из каменной ваты толщиной 27 мм. Его можно закрыть одним или двумя листами гипсокартона. Этот же материал можно использовать и в потолок.

Об этом стоит помнить живущим в спальных районах. Через окна в квартиру попадает много звуков, поэтому окна с повышенной шумоизоляцией настоящий выход. Лучшего эффекта можно добиться следующим образом:

установите слоеное шумоизоляционное стекло «триплекс» (его толщина должна быть не менее 40 мм);

заполните его инертным газом;

правильно отрегулируйте прилегание створки к кромке, чтобы она закрывалась плотнее.

Важно: установка такого окна производится специалистами с учетом всех особенностей дома и использованием качественных шумоизоляций. Она должна быть без каких-либо искривлений и точно рассчитана с учетом материала стен, климатических условий и других факторов.

Не забывайте о входной двери. Лучше, если она будет с шумоизоляцией. Это избавит вас не только от посторонних звуков, но еще и защитит от попадания в квартиру неприятных запахов и сквозняков. Если у вас стоит обычная дверь, установите вторую. Это значительно повысит звукоизоляцию.

Иллюстрации: дизайн-проект бюро «Квадрим».