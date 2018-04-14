Конь в пальто и носки из крапивы: что туристы увозят из Костромы?

Будем честны: большинство сувенирных лавок не могут предложить туристам ничего лучше магнитов на холодильник, кокошников и тарелок с заезженными видами Костромы. Тем не менее, в отдельных случаях среди посредственного товара встречаются любопытные экземпляры. Редакция портала K1NEWS.RU решила составить рейтинг самых оригинальных сувениров, которые можно приобрести в Костроме.

Это — улучшенная версия стандартного календаря. Плюс в том, что его не придется менять минимум 10 лет: он состоит из кубиков, на которые нанесены цифры, составляющие число месяца. Их можно переставлять, получая нужную дату. Внизу находятся прямоугольники с названиями месяцев.

Деревянная статуэтка с мишкой — любопытная вариация на тему известной игрушки «Мужик и медведь» с разницей в том, что косолапый здесь не кузнец, а художник. Приятно то, что игрушку можно раскрасить по собственному усмотрению.

В числе незаезженных костромских фишек — подушки-коты, изготовленные местными мастерами, льняные тапки с портретами лосей с Сумароковской лосефермы, варенье из морошки и шишек. Шишки, кстати, можно есть.

Оказывается, В Костроме делают лечебные мази. Так, баночка с живицей и освященными маслами из Дивеево «мягко и медленно включает процесс восстановления на клеточном уровне», борясь с вирусами. А мазь с прополисом заживляет раны и ожоги.

Костромские пасечники знают толк в упаковке. Внутри этой гранаты обыкновенный мед. Оболочка сделана из прополиса и даже снабжена чекой. Видимо, для правдоподобности. Мед можно съесть, а все остальное сохранить в качестве сувенира.

Носки из крапивы. Звучит устрашающе, но на самом деле они практически не колются. По заверениям продавца, летом в таких не жарко, а зимой не холодно. Такая вот альтернатива термо-стелькам.

В одной из местных лавок продают коня в элегантном сером пальто. Игрушка снабжена надписью « известный конь живет в русской речи уже очень давно, на него русские люди привыкли сваливать ответственность за свои поступки». Конь не один — его сопровождает сивая кобыла. Как и положено, она несет бред — это написано на сопровождающем ее ярлыке.