«Я слабое и безвольное существо»: Алена Свиридова не ограничивается одним блюдом

Популярная певица Алена Свиридова пожаловалась подписчикам в личном микроблоге на слабоволие в вопросах еды. Что примечательно, это встретило полное одобрение со стороны многих почитателей таланта Заслуженной артистки Российской федерации.

Многие звезды российской эстрады пристально следят за своей внешностью и фигурой. Часть из них периодически сетует на то, что им нельзя есть те или иные продукты из-за значительных последствий. А вот певица, композитор и автор песен Алена Свиридова, наоборот, недавно рассказала, что практически никогда не ограничивает себя в выборе блюд, а затем еще лакомится десертом. «Друзья мои! Почему я слабое и безвольное существо? Почему нельзя ограничиться одним блюдом? Нет, надо съесть три! И полирнуть мороженым… Но сегодня был такой тёплый день, что не хотелось никаких ограничений! Ура! Жизнь прекрасна!»

Интересно, что абсолютное большинство фанатов исполнительницы, которым подобное поведение оказалось очень знакомым, поддержали ее. Они заявили, что Свиридовой совершенно нечего переживать из-за этого и не стоит себя ограничивать, так как это никак не сказывается на внешности исполнительницы. «Вы все правильно сделали! Обязательно надо себе позволять такие радости, а иначе как жить-то?» «Сгорел сарай, гори и хата!» «Хороший аппетит— это прекрасно!» «А все потому, что это не мешает быть молодой, красивой и жизнерадостной. Жить надо в кайф!» «Полирнуть мороженым — абсолютно прекрасно» «Ох как я люблю мороженое… Часто срываюсь. Не придумали ещё средства заглушающее аппетит!» «Как это знакомо!» Кстати, часть подписчиков Свиридовой даже признались ей, что обязательно «полируют» свои обеды именно мороженым. И это даже несмотря на то, что придерживаются диет и пытаются похудеть к лету.

А некоторое время назад Свиридова поделилась в Инстаграме своими представлениями о том, почему модель сапог, именуемая «ботфортами», так популярна среди населения. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!