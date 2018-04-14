Актриса Агата Муцениеце не может похудеть

Популярная актриса и мать двоих детей Агата Муцениеце пожаловалась, что не может похудеть. Её фанаты в сети Интернет обсуждают эту новость и дают женщине советы, как быстро и эффективно сбросить вес, приводя примеры из своей жизни.

Агата Муцениеце является матерью двоих детей. После последних родов актрисе удалось быстро восстановить свою прошлую форму. Для этого женщина занималась танцами и много ходила. Однако полученный результат Агату Муцениеце не сильно удовлетворил.

Своим подписчикам в социальной сети Instagram актриса заявила, что сейчас она весит 57 килограммов, однако в ближайшие недели Агата Муцениеце постарается сбросить лишний вес и наконец сдвинуть это плато. Женщина возмущается, что для неё это стало настоящим проклятием уже, ведь вес никак не уходит.

Поклонники актрисы решили помочь ей и стали в комментариях писать свои советы, подкрепляя их историями из жизни. Однако некоторые заявляют, что Агата Муцениеце в своих суждениях негативна. Ей не стоить быть такой строгой, ведь она смотрится очень хорошо и без сброшенных нескольких килограммов.

Это неполный текст новости