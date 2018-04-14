Антония Кидман и еще 12 братьев и сестёр знаменитостей, о которых мало кто знает

Если ваш брат или ваша сестра — мировая знаменитость, то выбор у вас небольшой: оставаться в тени славы или пытаться дотянуться до неё. Впрочем, второе нужно далеко не каждому, а первое не все воспринимают как трагедию или призыв к соперничеству. Рассказываем, чем живут люди, фамилии которых известны благодаря их родственникам.

Линда Лопес

Стоит только Дженнифер Лопес опубликовать новую фотографию в Инстаграм, как в сети появляется очередная тема для обсуждения, а таблоиды пестрят громкими заголовками. Но часто ли вы слышите о Линде Лопес? Линда на два года младше Дженнифер, она бывший телевизионный журналист и мама дочки — Люси Урен Лопес-Голдфрид.

Я очень люблю и уважаю ее. Она мать-одиночка, но не такая, как я. У меня много помощников, а у нее нет, — говорила о сестре Дженнифер Лопес.

Фотография: Legion-Media Линда и Дженнифер Лопес

Трей Смит

Про младших детей Уилла Смита , Джейден и Уиллоу, знают все, но у голливудского актера есть еще старший сын от первого брака — 25-летний Трей Смит. Когда отец и мачеха — голливудские кинозвезды, сестра — певица, а брат обсуждается как новая икона стиля, выделиться на их фоне довольно сложно. Трей даже стал героем мема с надписью: «Если когда-нибудь вы чувствовали себя ущемленными, просто помните… у Уилла Смита есть сын Трей Смит». Старший отпрыск актера занимается музыкой.

Фотография: Legion-Media Трей, Уиллоу, Джейден, Джада и Уилл Смит

Дуглас Питт

Кинозвезда (с семью десятками проектов в анамнезе), мировой секс-символ, бывший муж Анджелины Джоли , владелец продюсерской компании — кажется, каждое из этих определений делает Брэда Питта более известным, чем был за всю свою карьеру его брат Дуглас Питт. Мы почти не слышали о Даге — и это не случайно: он не любит внимание СМИ и даже не отвечает на вопросы о своем знаменитом брате.

Я признателен за интерес к Брэду. Я понимаю, почему люди хотят спросить о нем. Но я отвечаю на эти вопросы более двадцати пяти лет. Повторюсь, я ценю ваш интерес и очень горжусь им, — сказал однажды Даг.

Фотография: Getty Дуглас Питт

Эти три вещи об Эминеме знают все: он вырос в Детройте, у него были странные отношения с матерью и он лучше всех читает рэп. Но о брате артиста по имени Натан многие даже не слышали. Натан тоже рэпер, хотя и не такого уровня, как Маршалл (настоящее имя Эминема). Согласитесь, пытаться достичь известности в той же области, которую уже покорил твой легендарный брат, сложная задача.

Натан с сыном

Личная и семейная жизнь Тома Круза редко обсуждается в СМИ из-за религиозных убеждений звезды — он приверженец саентологии. Многие и не слышали, что у него есть три сестры. И если о жизни Мариан и Касс Круз до сих пор нет никакой информации, то о Ли Энн Круз публика более-менее знает — и то лишь благодаря тому, что она долгое время была пресс-секретарем своего брата.

Фотография: Getty Ли Энн и Том Круз

Родственницы знаменитости не дают интервью и редко появляются на публике вместе с братом. Об их взаимоотношениях в сети узнали благодаря одной из девушек Тома, которая в 2016 году дала интервью изданию Daily Mail.

Мне кажется, что Том очень быстро вырос. Он был очень близок со своимии тремя сестрами. Однажды он рассказал, что они научили его целоваться.

Фотография: Getty Том Круз с сестрой Мариан и мамой Мэри Ли

Майкл Катчер

Эштон Катчер известен как классный парень и актер, который женат на одной из самых желанных актрис Голливуда — Миле Кунис . А знали ли вы, что у него есть брат-близнец? Его имя Майкл. У него детский церебральный паралич. В молодом возрасте Майкл перенес операцию по пересадке сердца. В настоящее время он помогает благотворительным организациям и людям, страдающим от ДЦП.

Фотография: Legion-Media Майкл и Эштон Катчер

Благодаря успеху Линдси Лохан в 2005 году ее семья также стала популярна и обсуждаема во всем мире. Славой Линдси хотела воспользоваться ее младшая сестра Али, которая пробовала реализовать себя в модельной сфере. Сейчас Али 24 года, и она по-прежнему хочет завоевать звание «супермодель». Вообще, Лохан-младшая — креативная натура. С 2017 года девушка активно начала заниматься музыкой, которую она сама охарактеризовывает как «Вестерн-эмо».

Музыка — это то, чем я хотела заниматься с восьми лет, — сказала она журналу Cosmopolitan в прошлом году.

Фотография: Legion-Media Али Лохан

Сюзанна и Мелисса Гарнер

Дженнифер Гарнер выросла в компании двух родных сестер — старшей Мелиссы и младшей Сюзанны. Дженнифер много времени проводит со своими сёстрами: они ходят по магазинам, тренируются в зале, просто гуляют. На таких совместных выходах сестер часто встречают папарацци. Репортеры неоднократно путали Мелиссу и Сюзанну с Дженнифер, когда подписывали их фотографии, ведь они очень похожи.

О Мелиссе известно, что она работает в рекламной сфере, что же касается Сюзанны, то она является домохозяйкой и воспитывает дочь Эмму. Голливудская актриса не раз признавалась, что считает сестёр своими лучшими подругами.

Раз и навсегда, я — средняя из сестёр Гарнер. Как мне повезло с такими сёстрами, — прокомментировала коллаж звезда в День братьев и сестёр.

Сюзанна, Дженнифер, Мелисса Гарнер

У российской супермодели Ирины Шейк есть старшая сестра Татьяна. В то время как Ирина ведет поистине звездную жизнь мировой супермодели и возлюбленной голливудского красавца Брэдли Купера (а также матери его ребенка), Татьяна предпочитает спокойную жизнь с мужем, бизнесменом Александром Петенковым, в Челябинске. Супруги воспитывают двоих детей.

Ирина Шейк с сестрой Татьяной и племянниками

Антония Кидман

Антония Кидман на три года младше своей сестры — оскароносной актрисы Николь Кидман . Антония довольно известная журналистка и телеведущая: она начала свою карьеру в журналистике, работая на телеканале Nine Network. Позже она была репортёром телевизионной станции NBN Television в Ньюкасле.

Кидман-младшая была замужем два раза. Сейчас она живет спокойной жизнью с супругом в Сингапуре и воспитывает шестерых детей. Отвечая на вопросы журналистов о том, не обидно ли быть в тени своей сестры, она говорит, что этот комплекс у нее «испарился сам с возрастом».

Фотография: Getty Антония Кидман