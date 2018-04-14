Чиновники озаботились превращением сычужного продукта в «элитный сыр»

В Орловской области сельхозтоваропроизводители поддержали инициативу запрета сыроподобной продукции, сообщает пресс-служба областного правительства.

Продукты произведённые с использованием растительных жиров, являются серьёзным конкурентом для натуральных сыров из-за дешевизны. Однако они не обладают полезными свойствами. Проблема заключается в том, что в нормативно-правовом поле отсутствует определение «сыроподобный продукт», что создает проблему для регулирования рынка.

По информации зампреда правительства по АПК Дмитрия Бутусова, в настоящее время Орловская область обладает достаточными мощностями по производству сыров, которые способны обеспечить внутренние потребности региона.

Директор АО «Болховский сыродельный завод» Юрий Зомитев поддержал запрет сыроподобной продукции. Он отметил, что несмотря на то, что суррогат и натуральные продукты — разные ниши, сыроподобный продукт является серьезным конкурентом. Выпуск суррогата как минимум в два раза дешевле, но продают его зачастую под видом натурального сыра, вводя в заблуждение покупателя.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году в Россию было ввезено порядка 150 тыс. тонн сыроподобного продукта украинского производства. Это привело к снижению цен на сырое молоко в зимние месяцы на 20%.

По мнению специалистов необходима комплексная программа стабилизации российского молочного рынка, включая экономические, юридические и отраслевые меры. Важным этапом проекта станет запуск процесса обязательной маркировки молочной продукции с 16 июля 2018 года, а также введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Напомним, в марте этого года в сотрудники Россельхознадзора совместно с региональным УФСБ РФ раскрыли мошенническую схему поставки сычужного продукта из Белоруссии в орловские магазины под видом сыров известных марок.

Сырный продукт продавали на орловских прилавках под видом элитного сыра.

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