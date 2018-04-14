Не дискриминация, а забота

30 лет жизни отдала работе на вредном производстве Владимирского химзавода Антонина Семеновна Чистова.

— Зато рано ушла на пенсию, — завидуют ей подруги, которым пришлось работать еще по 15-20 лет.

— Рано и инвалидность получила, — замечает она в ответ. — Живого места нет, лет двадцать вместо работы по больницам хожу.

В былые годы женщин можно было встретить на любом участке производства, где они вкалывали наравне с мужчинами. Не все стали инвалидами, но здоровье подорвали многие.

Только что в Сочи прошла III Всероссийская неделя охраны труда. В этом году она привлекла огромное внимание, число участников перевалило за 10 тысяч. Мероприятие превратилось в масштабный форум по обмену опытом между работодателями и профильными специалистами, на котором обсуждали вопросы, связанные с работой по найму, включая контроль за условиями труда и сохранения здоровья сотрудников.

Был затронут скандальный перечень работ, недоступных для женщин, который в Совете Европы признали противоречащим принципу равноправия полов. Наш Минтруд утверждает, что такие ограничения — не дискриминация, а забота.

…. Светлана «таксует» во Владимире почти двадцать лет. У нее немало постоянных клиентов. В работе не уступает мужчинам, но иногда без их помощи, конечно, не обойтись: зимой иногда можно застрять в тесных дворах многоэтажек, одной не справиться. Хотя в непредвиденных и экстремальных ситуациях помощь нужна и физическим крепким мужикам.

Страшновато, конечно, бывает в ночную смену, особенно в праздники, когда много подвыпивших пассажиров, от некоторых просто не отделаешься. Случается и водители мужского пола страдают от навязчивого внимания пассажирок. Так, что сложно утверждать, для кого профессия таксиста более вредна и опасна.

Но есть перечень профессий, в списке их более 450, которые запрещают работодателю принимать на работу женщин в связи с вредностью для их здоровья.

По утверждению лаборатории НИИ медицины труда им. Академика Измерова, больше всего профзаболеваний выявляется у женщин, работающих на предприятиях обрабатывающей промышленности, в металлургии.

Нелегко приходится женщинам на дорожных работах, стройках, да и дворникам женского пола махать метлой чревато профзаболеваниями. Но мы всегда гордились тем, что наша женщина «и баба, и бык, и лошадь, и мужик».

Потом удивляемся, почему дети рождаются с пороками здоровья.

Условия производства меняются, на смену ручному труду приходит техника, которая позволяет и женщинам справляться без излишних физических усилий с уборкой, подъемом тяжестей, управлением сложными станками.

Меняется и список запрещенных для женщин профессий.

Женщин начнут допускать на «неженскую работу», если работодатель сможет создать условия труда, не бьющие по их здоровью, в том числе репродуктивному. Минтруд намерен пересмотреть постановление правительства, запрещающее женщинам работать по определенным профессиям.

Документ, кардинально меняющий подход к определению, какая профессия является женской, а какая нет, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Он будет обсуждаться как минимум пару месяцев, чтобы все успели высказать по нему свои замечания и предложения.

Минтруд предлагает не составлять списки профессий, где женщинам априори нельзя было бы работать, а утвердить блок вредных производственных факторов, при наличии которых труд женщин будет ограничен, а также перечень отдельных видов работ с опасными условиями.

НИИ медицины труда им. академика Измерова установило, «самые опасные для женщин профессии» — это машинист крана, медсестра, маляр, дояр, машинист конвейера.

Риск заболеть раком груди повышается у женщин, работающих в пищевой промышленности, парикмахерами, косметологами, в прачечных и химчистках — везде, где используют химвещества.

Во Владимире только салонов красоты и парикмахерских более двух сотен, по сотне медсестер приходится на каждое лечебное учреждение.

Рискует каждый из нас независимо от профессии: можно споткнуться и на ровном месте. Напугаются женщины, работающие в выше перечисленных отраслях, расстанутся со своим делом, кто тогда станет оказывать нам услуги? Все хорошо в меру, запреты, в том числе. Есть, в конце концов, средства защиты, элементарная осторожность, правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать.

К мнению ученых, бесспорно, прислушиваться следует, но каждая женщина имеет право на свой выбор профессии. А каково общественное мнение, узнаем после обсуждения проблемы, организованного министерством труда.

А вот мнение одной из жительниц Владимира.

— У меня стаж более 40 лет, начинала еще в обычной парикмахерской, когда женщины предпочитали химическую завивку волос модным ныне прямым волосам, столько химии «наглотались», ничего, слава Богу, живы — здоровы, — делится своим суждением мастер салона красоты И. Слепова. — И детей вырастили, и внуков растим.

А вы как считаете?