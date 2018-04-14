Седокова пришла на премьеру своей песни без белья

Певица пела и танцевала без бюстгальтера.

Исполнительница приехала на московскую радиостанцию, чтобы представить свой новый хит «Ни слова о нем». Выступление Анны, которое было под фонограмму, чего певица не скрывала, записывалось на видео. Как только Седокова его выложила, ролик меньше чем за час набрал более 55 тыс. просмотров, и виной тому не только музыка, сколько наряд поп-дивы.

Поскольку премьера проходила на радио, звезда не стала облачаться в платье, а надела весьма будничный наряд: джинсы с высокой посадкой, замшевые ботильоны и простенькую майку, а белья под ней не было…

Поскольку Анна не только пела, но и танцевала, и весьма сексуально, отсутствие белья на ней невозможно было не заметить. Певица показала свою роскошную грудь во всей красе. Пройти мимо не смог никто. Многие поклонницы писали Седоковой, что она — их идеал фигуры, воплощение женственности, другие подкалывали, мол, кто-то украл у певицы лифчик перед самым выступлением. Но нашлись и те, кого такая откровенность возмутила, ведь Анна — мама троих детей, какой пример она им подает…

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

13 Апр 2018 в 2:35 PDT Теперь фанаты гадают: в каком же наряде певица появится на премии RU. TV, ведущей которой она стала? Если в эфире на радио Седокова сделала такой ход конем, то уж для красной дорожки точно заготовит бомбу, тем более что ее клип «Увлечение» номинирован на самое сексуальное видео года. Сомневаемся, что кто-то сможет опередить Анну в этой категории.

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