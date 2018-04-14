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В Рязани пропал без вести 42-летний мужчина
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В Рязани пропал без вести 42-летний мужчина 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Жителей Рязанской области просят оказать помощь в поисках 42-летнего Анохина Дениса Игоревича из Рязани. По информации родственников, мужчина не выходит на связь уже более 2-х недель, сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на ПСО «Liza Alert Рязань».
30 марта 2018 года Анохин Д. И. ушел из дома и не вернулся, на сегодняшний день его местонахождение остается неизвестным.
Приметы пропавшего: рост 154 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы темно-русые, глаза серые.
Особые приметы: на лбу залысины.
Был одет: черная кожаная куртка короткая, спортивные брюки черного цвета, вязаная черная шапка, черные ботинки.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении или дальнейшей судьбе Анохина Дениса, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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