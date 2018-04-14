Волонтеры разыскивают в Рязани пропавшего 42-летнего мужчину

В Рязани разыскивают пропавшего 42-летнего Дениса Анохин, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»

По данным волонтеров, мужчина 30 марта ушел из дома, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.