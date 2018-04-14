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Волонтеры разыскивают в Рязани пропавшего 42-летнего мужчину
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Волонтеры разыскивают в Рязани пропавшего 42-летнего мужчину
АиФ Рязань
2 часа назад
Женский форум
Фото:
АиФ Рязань
В Рязани разыскивают пропавшего 42-летнего Дениса Анохин, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»
По данным волонтеров, мужчина 30 марта ушел из дома, и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
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