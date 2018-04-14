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Спутники Planet Labs запечатлевают города в режиме 3D
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Спутники Planet Labs запечатлевают города в режиме 3D 

Gizmonews 44 минуты назад
Фото: Gizmonews
Американская компания Planet Labs, ставшая популярной за счет «бокового» способа спутниковой съемки, представила новую коллекцию фотографий. На снимках запечатлены Эр-Рияд, гора Фицрой, Хьюстон, Бильбао и Шанхай. При этом объекты кажутся объемными.
На фотографиях все запечатленные объекты предстают не плоскими, а объемными вроде тех, что можно наблюдать в симуляторе Sim City. Когда снимок делается с угла, вид становится совершенно другим, считает инженер Planet Labs Роберт Симмон. По его словам, «горы поднимаются до своей высоты, долины обретают глубину, а задний план наконец отступает». По сути, это что-то сродни виду из окна самолета, летящего на высоте 450 километров.
Компания задействует для получения таких снимков сеть малых искусственных спутников CubeSat — так называемых «кубстатов», запускаемых на ракетах-носителях в качестве вторичной нагрузки. В результате поверхность Земли запечатлевается каждый день с оптическим разрешением от 3 до 5 метров.
Planet Labs использует мини-спутники для различных задач, касающихся сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и чрезвычайных ситуаций.
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