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Грязные секреты звезд, которые раскрыли домработницы
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Грязные секреты звезд, которые раскрыли домработницы 

Trendymen 21 минуту назад
Фото: Trendymen
Преданные фанаты звезд понятия не имеют, что представляют собой эти люди в реальной жизни. Зато домработницы и персональные ассистенты с удовольствием выносят их отвратительные привычки на всеобщее осмотрение: почитайте грязные секреты тех, кому поклоняются миллионы.
Бритни Спирс
Звезда нулевых обожает дешевый фастфуд и коллекционирует игрушки для взрослых. Об этом во всеуслышание объявила домработница Бритни, которую та уволила за какую-то мелкую провинность.
Меган Фокс
Красавица Меган Фокс на деле оказалась страшной грязнулей. Домработница Меган рассказала, что та может не мыть голову неделями и не спускает за собой воду в унитазе. Отвратительно!
Джонни Депп
Еще одна звезда, испытывающая к душу непонятную ненависть. Ассистентам Джонни приходится мириться с запахом актера, который может ходить в одном костюме дней десять подряд.
Леди Гага
Дженнифер О’Нил, бывшая персональная помощница Леди Гага, отсудила у работодательницы несколько миллионов долларов, а потом еще и написала книгу, где вываляла Гагу в грязи. Оказалось, что певица очень деспотична — она приказывала ассистентке греть постель, переключать каналы на телевизоре и даже смывать воду в туалете. Мерзость!
Мэрайя Кэри
Ассистентки поп-звезды буквально сбиваются с ног, пытаясь угодить всем желаниям хозяйки. Мэрайя отказывается делать самостоятельно простейшие вещи — в турах ее сопровождают специальные люди, которые держат питьевые бутылки. Другие же вынуждены мыть звезде волосы. Притом, Кэри не отличается добрым характером: в прошлом году она уволила няню только за то, что к ней сильно привязались дети.
Александр Малинин
Российские звезды стараются ни в чем не отстать от западных коллег. Александр Малинин, к примеру, требует от ассистентов полного подчинения и маниакально опекает детей. Персональная няня обязана перед каждым контактом надевать продезинфицированный медицинский халат и маску.
Мадонна
Помощники Мадонны вообще живут на коротком поводке. Певица требует от них придерживаться строгой диеты и заставляет команду не спать ночами, чтобы ей приносили чистую воду по первому требованию.
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