Ещё
Как разжечь костер без спичек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как разжечь костер без спичек 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Добыть огонь должен уметь каждый — даже если в кармане нет спичек. Это просто необходимый навык элементарного выживания: никогда не знаешь, когда окажешься в экстремальной ситуации. Собственно, вполне достаточно будет неприятных климатических условий: влажная погода превратит спички в совершенно бессмысленный предмет. Вот несколько работающих способов добыть огонь и без них.
Энерджайзер
В обычной батарейке скрыта целая кладезь энергии, нужно только уметь выпустить ее на свободу. Для этого возьмите кусочек шерсти и просто потрите ей о контакты (лучше всего использовать батарейку на 9 Вт). Шерсть загорается очень быстро, но и тухнет моментально — подготовьте растопку заранее и не зевайте.
Терпение и трут
Этот способ применяли еще наши далекие предки. Понадобится небольшая подготовительная работа: найдите сухую дощечку и сделайте в ней небольшой желобок — по нему будет двигаться стержень-кресало. Трите, пока не увидите легкий дымок, затем аккуратно раздуйте тлеющий трут и подкормите его сухой растопкой.
Огонь моих чресел
Мы не говорим, что разводить костер с помощью презерватива просто — однако, способ работает и вполне может выручить в безвыходной ситуации. Наполните изделие №2 водой, сформировав нечто вроде линзы. Свет солнца должен падать сквозь нее на заранее приготовленный трут. Через какое-то время (запаситесь терпением) физика сделает свою работу, а вы получите долгожданный огонь.
Всегда Кока-Кола
Странный, но работающий метод. Ингредиенты: жестяная банка из-под содовой, шоколадка и яркий солнечный свет. Шоколад понадобится, чтобы отполировать вогнутое дно банки. Тщательно начищенное, оно превращается в отличный параболический отражатель. Теперь нужно повернуть дно к солнцу: результатом трудов будет узко сфокусированный луч света, направленный на приготовленный заранее трут. Через минуту-две должно появиться тление.
Катаем вату
Вата отлично подходит для растопки, поскольку легко воспламеняется — можно обойтись и без спичек. Сделайте плотный рулончик ваты и энергично катайте его по дереву. При нагревании пористый материал насыщается кислородом, катализатором реакции окисления, а трение о дерево провоцирует повышение температуры.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже185
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди121
Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»15
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Грязные секреты звезд, раскрытые домработницами3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение