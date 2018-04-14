Ещё
Инвалида, которого родные искали больше недели, нашли погибшим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инвалида, которого родные искали больше недели, нашли погибшим 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пропавшего мужчину, страдающего от серьёзного заболевания, нашли погибшим. Родные искали его с 5 апреля, на поиски выходили волонтёры.
Как рассказали волонтёры, тело мужчины нашли в районе шоссе Космонавтов и улицы Оверятской. Подробности не сообщаются.
Напомним, 55-летний мужчина пропал 5апреля. Он не разговаривает, у него серьёзные проблемы со здоровьем. Он вышел из дома в микрорайоне Парковый и не вернулся. Искать пропавшего мужчину несколько раз выходили волонтёры поисково-спасательного отряда им. Ирины Бухановой.
АиФ Пермь: последние новости
Пропавшая после тренировки молодая пермячка нашлась В Кунгуре пропала 38-летняя женщина Кошкин дом. Котики приюта «Матроскин» переехали в новое помещение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже185
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди121
Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»15
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Грязные секреты звезд, раскрытые домработницами3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение