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Мужчину с инвалидностью, пропавшего в Балатовском парке 5 апреля, нашли мёртвым
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Мужчину с инвалидностью, пропавшего в Балатовском парке 5 апреля, нашли мёртвым 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
55-летний Андрей Лапин пропал 5 апреля, когда вышел на ежедневную прогулку. У мужчины были проблемы со здоровьем. Волонтёры искали его десять дней. Сегодня мужчину нашли погибшим.
5 апреля мужчина вышел на ежедневную прогулку от своего дома на Парковом и направился в сторону Балатовского парка. Больше его не видели. Денег и телефона у него с собой не было. У Андрея Лапина были проблемы со здоровьем.
— У отца деменция, он инвалид второй группы, — рассказывал 59.ru его сын Иван. — У него очень слабое здоровье, он не разговаривает, плохо соображает. Телефона с собой не было, он им не умеет пользоваться.
Волонтёры поискового отряда Ирины Бухановой искали мужчину каждый день с 5 по 14 апреля. Сегодня волонтёры собрались снова и отправились на поиски. Андрея Лапина нашли мёртвым.
— Андрей Лапин найден. Погиб, — сообщила 59.ru координатор поискового отряда Дарья Пищальникова. — Наши искренние соболезнования родным и близким. Сын Андрея, Иван, подтвердил эту информацию.
— Его сегодня нашли волонтёры, — сказал мужчина.
Ранее мы писали о том, что в Перми появится поисковый отряд «Лиза Алерт».
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