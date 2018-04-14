Мужчину с инвалидностью, пропавшего в Балатовском парке 5 апреля, нашли мёртвым

55-летний Андрей Лапин пропал 5 апреля, когда вышел на ежедневную прогулку. У мужчины были проблемы со здоровьем. Волонтёры искали его десять дней. Сегодня мужчину нашли погибшим.

5 апреля мужчина вышел на ежедневную прогулку от своего дома на Парковом и направился в сторону Балатовского парка. Больше его не видели. Денег и телефона у него с собой не было. У Андрея Лапина были проблемы со здоровьем.

— У отца деменция, он инвалид второй группы, — рассказывал 59.ru его сын Иван. — У него очень слабое здоровье, он не разговаривает, плохо соображает. Телефона с собой не было, он им не умеет пользоваться.

Волонтёры поискового отряда Ирины Бухановой искали мужчину каждый день с 5 по 14 апреля. Сегодня волонтёры собрались снова и отправились на поиски. Андрея Лапина нашли мёртвым.

— Андрей Лапин найден. Погиб, — сообщила 59.ru координатор поискового отряда Дарья Пищальникова . — Наши искренние соболезнования родным и близким. Сын Андрея, Иван, подтвердил эту информацию.

— Его сегодня нашли волонтёры, — сказал мужчина.

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