Жительница Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш»

Сегодня в рамках фестиваля Grelka Fest прошёл конкурс красоты «Мисс Шерегеш».

Первое место заняла жительница Новосибирска Анастасия Страшевская.

«В финал прошли десять человек. Он состоял из четырёх этапов. Участницам предложили придумать образ и спуститься в нём с горы на сноуборде, оригинально предложить человеку в костюме медведя кофе, выйти в купальнике и показать танцевальный номер», — рассказал НГС Никита Гирин, организатор фестиваля Grelka Fest.

Кроме того, девушки спустились с горы в одних купальниках.

«Очень здорово, что я приняла участие в этом конкурсе. Мне очень понравилась организация мероприятий, которые для нас проводились. Для меня огромным успехом было принять участие в массовом спуске в купальниках. Несмотря на то, что был холод, ветер, снег, дождь, всё равно я считаю, что мы молодцы — выдержали это испытание», — прокомментировала свою победу Анастасия Страшевская.

Как отмечают организаторы конкурса красоты, победительница получила 40 тысяч рублей.

Сегодня НГС писали о массовом спуске в купальниках и шортах, который прошёл в рамках фестиваля Grelka Fest. Наши журналисты собрали самые жаркие снимки с мероприятия.