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Вторые половинки резидентов Comedy Club
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Вторые половинки резидентов Comedy Club 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Резиденты Comedy Club многим кажутся пустословами и ловеласами, но после этих теплых семейных (ну, или почти семейных) фото вы увидите их в новом свете. Многие из них не только женаты и счастливы в браке, но и даже воспитывают деток. Давайте же посмотрим на тех, кто вдохновляет и поддерживает популярных юмористов — на их прекрасных возлюбленных!
1. Павел Воля с Ляйсан Утяшевой
2. Виктор Васильев и Анна Снаткина
3. Сергей Гореликов «Серж Горелый» и Мария Мельник
4. Александр Ревва с женой Анжеликой
5. Гарик Мартиросян с Жанной Левиной
6. Гарик «Бульдог» Харламов и Кристина Асмус
7. Семен Слепаков и Карина
8. Демис и Пелагея Карибидис
9. Тимур Родригез и Девочкина Анна
10. Гавриил «Гавр» Гордеев и его супруга Ирина
11. Вадим Галыгин с Ольгой Вайнилович
12. Сергей Кутергин и Диана
13. Михаил Галустян с супругой Викторией
14. Андрей Аверин с Викторией
15. Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева
16. Зураб и Анастасия Матуа
17. Дмитрий Сорокин с Натальей
18. Александр и Алина Незлобины
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