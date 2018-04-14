Вторые половинки резидентов Comedy Club

Резиденты Comedy Club многим кажутся пустословами и ловеласами, но после этих теплых семейных (ну, или почти семейных) фото вы увидите их в новом свете. Многие из них не только женаты и счастливы в браке, но и даже воспитывают деток. Давайте же посмотрим на тех, кто вдохновляет и поддерживает популярных юмористов — на их прекрасных возлюбленных!

8. Демис и Пелагея Карибидис

10. Гавриил «Гавр» Гордеев и его супруга Ирина

16. Зураб и Анастасия Матуа

18. Александр и Алина Незлобины