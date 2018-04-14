Вторые половинки резидентов Comedy Club 

Резиденты Comedy Club многим кажутся пустословами и ловеласами, но после этих теплых семейных (ну, или почти семейных) фото вы увидите их в новом свете. Многие из них не только женаты и счастливы в браке, но и даже воспитывают деток. Давайте же посмотрим на тех, кто вдохновляет и поддерживает популярных юмористов — на их прекрасных возлюбленных!
1. Павел Воля с Ляйсан Утяшевой
3. Сергей Гореликов «Серж Горелый» и Мария Мельник
4. Александр Ревва с женой Анжеликой
6. Гарик «Бульдог» Харламов и Кристина Асмус
7. Семен Слепаков и Карина
8. Демис и Пелагея Карибидис
9. Тимур Родригез и Девочкина Анна
10. Гавриил «Гавр» Гордеев и его супруга Ирина
11. Вадим Галыгин с Ольгой Вайнилович
12. Сергей Кутергин и Диана
13. Михаил Галустян с супругой Викторией
14. Андрей Аверин с Викторией
15. Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева
16. Зураб и Анастасия Матуа
17. Дмитрий Сорокин с Натальей
18. Александр и Алина Незлобины