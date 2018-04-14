«Мне это надоело», — Карл Лагерфельд раскритиковал движение #MeToo

Креативный директор Fendi и глава модного дома Chanel рассказал французскому журналу Numéro, что ему надоело движение против херрасмента. Он сказал, что его больше всего шокирует, как звезды помнят, что произошло спустя 20 лет после происшествия. Он также добавил, что не верит во все эти обвинения, потому что у них не было свидетелей.

Он также прокомментировал случай с обвинениями против Карла Темплара.

«Девушка жаловалась, что он пытался снять с нее штаны, поэтому его отстранили от работы, в которой он показывал профессионализм. Если вы не хотите, чтобы с вас снимали штаны, не становитесь моделью! присоединяйтесь к женскому монастырю, там всегда будет место для вас», — сказал Карл.