Жительница Челябинска объявила охоту на миллионера

Жительница Челябинска Мария Прайм поборется за сердце миллионера в новом реалити-шоу «Миллионер на выданье», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Героине телевизионного проекта 30 лет, по профессии она коуч. Вместе с остальными 14 девушками челябинка поселится в роскошном загородном особняке потенциального мужа. Участницам придётся пройти непростые испытания и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получит предложение руки и сердца.

«Мой папа очень мудрый мужчина, и я вижу рядом с собой такого же избранника. Я считаю, что мудрость — даже более важное качество в человеке, нежели ум, ведь оно позволяет глубже понимать жизнь», — отмечает Мария Прайм.

Проект «Миллионер на выданье» стартует на телеканале «Ю». Помогать герою в выборе невесты будут его родные дети. Ещё одна интрига состоит в том, что, живя в доме состоятельного жениха, участницы не сразу с ним познакомятся. А поддерживать их будет ведущая проекта — Екатерина Одинцова

Напомним, что участником другого реалити-шоу о том, как найти свою любовь, стал одинокий папа из Челябинска.