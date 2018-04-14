Подмосковный ЗАГС планирует начать регистрировать браки на теплоходе в июле 2018 года

КРАСНОГОРСК, 14 апреля. / ТАСС /. Руководство управления ЗАГС Московской области в летний сезон 2018 года будет регистрировать браки на теплоходе. Об этом сообщила ТАСС в субботу начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

"Мы планируем открыть удаленное рабочее место органа ЗАГС, которое нам позволит регистрировать браки на борту теплохода у нас, в Красногорске", — сказала собеседница агентства. Официальная регистрация браков на воде начнется в июле 2018 года, уточнила руководитель регионального управления.

Осуществлять регистрацию будут сотрудники Красногорского ЗАГСа, продолжила собеседница агентства. Электронная запись на этот вид регистрации пока недоступна, отметила Филатова. Однако молодожены могут вставать в лист ожидания.

"Это можно сделать на перспективу — можно прийти в ЗАГС и сказать, что интересует тот или иной вид регистрации, во дворце или на плавательном средстве", — уточнила Филатова. Также подмосковный ЗАГС в 2018 году проводит церемонии бракосочетания на десяти объектах культурного наследия, заключила руководитель областного управления ЗАГС.