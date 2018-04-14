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Архитекторы придумали, как возродить ярославскую Большую мануфактуру
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Архитекторы придумали, как возродить ярославскую Большую мануфактуру 

76.ru 40 минут назад
Фото: 76.ru
Похоже, возрождение ярославской Большой мануфактуры — это не такая уж несбыточная мечта. Архитекторы бюро DK создали концепцию редевелопмента для старинных корпусов.
Редевеломпент — процесс перепрофилирования недвижимости под новое направление.
Архитекторы предлагают возродить текстильное производство, но уже не в таком масштабе. И практически всю территорию мануфактуры использовать в качестве городских пространств. Разместить внутри магазины и кафе, салоны красоты и спортзалы.
В здании справа сейчас располагается пространство Textil
— Основные цели проекта редевелопмента — вернуть Ярославской Большой мануфактуре исторический статус центра района. Создать оживленное, благоустроенное и экономически эффективное городское пространство, способное стать стимулом для развития прилегающих территорий, — пишут авторы. — Это был уникальный проект для своего времени — созданный английскими архитекторами по заказу российского промышленника. Это был своего рода микрогород, благоустроенный, самодостаточный и одинаково доступный для всех сословий.
Проект возрождения микрогорода внутри мануфактуры
Использовать можно даже выход к Которосли
По сути, в проекте редевелопмпента предлагает возродить именно эту атмосферу мануфактуры как центра района. Среди заказчиков проекта указана сама ярославская Большая мануфактура. В настоящий момент на фабрике лишь два корпуса задействованы под производство.
Проект просто огромный
И очень красивый
Ярославскую Большую мануфактуру основал в 1722 году купец Максим Затрапезнов. Земли, которые выделили купцу для обустройства фабрики, были болотистыми. Для их осушения выкопали пруды, вокруг которых позже появился парк, ныне именуемый Петропавловским.
Что происходит с заброшенными предприятиями Ярославля: смотрите и читайте в нашем расследовании.
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