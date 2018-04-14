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Татьяна Васильева снова сделала «пластику»
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Татьяна Васильева снова сделала «пластику» 

13 Новостей.ru 33 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Татьяна Васильева является сторонницей пластических операций и не скрывает изменений на своём деле, в отличии от большинства знаменитостей в России. Васильевой на данный момент 71 год, но для своих лет она выглядит очень хорошо и считает, что женщине необходимо постоянно следить за собой и совершенствоваться, прибегая к помощи пластических хирургов. В этот раз Татьяна Васильева решилась на увеличение губ, чем спровоцировали шутки на тему, что Васильева теперь стала похожа на Анжелину Джоли. Да это скорее не шутки, а комплимент, считают поклонники артистки. Большинство людей положительно восприняли новость о том, что Васильева в очередной раз обратилась за помощью в клинику, но были и те, кто категорически против различных вмешательств и считают, что она подпортила себе внешность «искусственными» губами.
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