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112-летний Масадзо Нонака попал в книгу рекордов Гиннеса
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112-летний Масадзо Нонака попал в книгу рекордов Гиннеса 

ИноСМИ 2 часа назад
Как сообщает японская газета «Иомиури», Масадзо Нонака из города Асёро префектуры Хоккайдо попал в книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в мире и 10 апреля получил соответствующий сертификат у себя дома. Господин Нонака родился 25 июля 1905 года. Он работал в сфере сельского хозяйства и лесоводства, а также управлял семейной гостиницей с горячими источниками — онсэна Нонака. Вместе с женой он вырастил двух сыновей и трех дочерей.
Масадзо Нонака каждый день встает в семь часов и читает газеты, а также смотрит по телевизору поединки сумо или оперу. Он питает слабость к сладкому, и во время вручения сертификата с широкой улыбкой на лице попробовал памятный торт.
В январе этого года в возрасте 113 лет скончался Франсиско Нуньес Оливейра из Испании, который ранее считался самым старым мужчиной планеты.
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