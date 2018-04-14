112-летний Масадзо Нонака попал в книгу рекордов Гиннеса

Как сообщает японская газета «Иомиури», Масадзо Нонака из города Асёро префектуры Хоккайдо попал в книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в мире и 10 апреля получил соответствующий сертификат у себя дома. Господин Нонака родился 25 июля 1905 года. Он работал в сфере сельского хозяйства и лесоводства, а также управлял семейной гостиницей с горячими источниками — онсэна Нонака. Вместе с женой он вырастил двух сыновей и трех дочерей.

Масадзо Нонака каждый день встает в семь часов и читает газеты, а также смотрит по телевизору поединки сумо или оперу. Он питает слабость к сладкому, и во время вручения сертификата с широкой улыбкой на лице попробовал памятный торт.

В январе этого года в возрасте 113 лет скончался Франсиско Нуньес Оливейра из Испании, который ранее считался самым старым мужчиной планеты.