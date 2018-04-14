Фигура не дура: как худеть после 40 лет

Сегодня похудеть не мечтают только голодающие Эфиопии, уж простите мой цинизм. Зачем? Исследовать этот феномен я не готова. Лучше расскажу о феномене, «как есть все, что хочешь, не ходить в спортзал и носить 34-й размер».

Мой отец в юности был худощавым, а мама — пухленькой. Так что вопрос о генах остается открытым. В 30 лет у меня был 38-й размер. Я уже раздала джинсы, сохраненные с тех времен. Такие клевые, но теперь они на мне висят. Остался только ремень — тогда он застегивался на моей талии лишь на первую дырку. Сегодня — легко на четвертую. И нет, он не растянулся. Кожа у него слишком толстая. Просто я похудела, вот и все. Не прилагая никаких особых усилий. И это приятно, не скрою.

Мне кажется, что из ста женщин, мечтающих похудеть, 99 готовы на это лишь на максимально комфортных для них условиях. Тратить много времени, сил и денег они не хотят. Во-первых, всего этого жалко. Во-вторых, лень-матушка. При этом мыслей тратится ох как много! Если бы за похудение платили мыслями — мир был бы полон ходячих скелетов, бодро прыгающих на ножках-палочках. Начиная от банальной: «Вот буду я стройной — жизнь изменится», — и заканчивая еще более банальной: «Зачем я это съела-выпила? Как я могла? Я теперь точно поправлюсь!» А именно в мыслях вся проблема.

Еще Элизабет Тейлор говорила: «Для того, чтобы похудеть после 40 лет, надо, чтобы в голове что-то щелкнуло». Вот и в моей голове однажды что-то щелкнуло. Я поняла, что НЕ хочу быть худой. В нулевые, когда иконами стиля считались Николь Ричи, по которой можно было изучать анатомию, и Кейт Босуорт , подсевшая на салатную диету, да так, что ее коленки напоминали мослы, я поняла: мне этого не надо. Мне надо талию, стройные ноги и осанку. И чтобы при этом вкусно кушать четыре раза в день.

Сильно стараться для этого — насилие над моей свободолюбивой натурой (и лень). Но есть секретные формулы, которые многого не требуют. И мы разрабатываем их сами.

Мой главный «секрет» — ходьба. Я хожу много и быстро. Даже в больнице на второй день после операции я носилась, «как электровеник», по определению главврача. В моем доме спальня — на третьем этаже, кухня — на втором, хозблок — на первом. В течение дня я бегаю вверх-вниз раз 30. Мне это нравится.

Осанка — вот поддержка фигуры. И красоты. Не сутультесь, держите подбородок высоко, а плечи — широко развернутыми. Еще полезно при этом часто напрягать мышцы живота.

Забыла сказать, что первую формулу я отыскала еще в 20 лет, не найдя заметной разницы между талией и бедрами на своем юном теле. По советам подруг начала крутить хула-хуп, но он быстро рухнул к ногам и отбил мне палец. От боли я вспомнила роман «Добыча» Эмиля Золя: там главный герой Максим, изрядный гаденыш, в юности затягивался ремнем, и очень быстро талия у него стала, как у девушки. Думаю, Золя бы очень удивился, что советская комсомолка в 80-е годы двадцатого века запомнила эту фразу на всю жизнь. Но я с детства знала, что правильные книги дают ответы на все вопросы. Поэтому начала носить солдатский ремень. И помогло.

С тех пор талия у меня не пропадает, но если это случится, опять получит ремня.

Что касается задницы, то есть, простите, пышных бедер, то против нее — при наличии талии и осанки — я ничего не имею. Если, конечно, она влезает в дверь:) Задница у меня уменьшилась не нарочно, а после знакомства с Леонидом Элькиным, к которому меня отправила Эвелина Хромченко — чтобы я сделала хороший материал. А хороший материал — всегда со слов очевидца, поэтому я исправно ходила на волшебный массаж доктора, за один месяц потеряла полразмера и кусочек задницы, которые так и не вернулись. С тех пор рекомендую Элькина всем, у кого есть время и деньги. Кстати, Леонид Аркадьевич — большой мастер по включению тех самых кнопочек, без которых даже овощи могут отложиться в боках.

Но вернемся к поддержке.

Поддержка — это пресс. Обнаружив проблемы со спиной, я начала искать советы со всего мира и нашла — от известной американской сноубордистки. Когда она сломала позвоночник, то спокойно сказала: «Что ж, придется теперь качать пресс, чтобы корпус держать». Имя ее я забыла, а слова запомнила навсегда.

Лучший способ качать пресс, когда болит спина, — боковые приседания (колени в стороны). Я делаю их каждый день — от 70 до 120 в зависимости от настроения. Это не отнимает много времени.

Иногда так разойдусь, что начинаю потом махать ногами во все стороны и ходить по комнате, как гордый петух, высоко поднимая коленки. Смешно. Но у гордого петуха спина не болит. И бонусом — ляжки теряют рыхлость (Ненавижу слово «ляжки», но аналога пока не нашли).

А еще есть упражнения из серии «когда вспомню».

Я несколько раз высоко поднимаю плечи, делаю наклоны головы. Пишу имя-фамилию-отчество воображаемым карандашом, который держу во рту. Но это — когда вспомню. А приседаю всегда. Потому что с больной спиной ни работы, ни веселья, ни секса))

Кстати, о сексе. Отличный косметолог и красивая женщина Галина Корчак однажды поделилась со мной своим секретом стройной фигуры, который называется «формула трех Эс — Сон, Стул, Секс». Коротко и ясно. Присоединяюсь. Но я бы добавила четвертую Эс — Смех. Поверьте, от него фигура становится лучше. Только надо смеяться часто и от души.

P. S. Люди спорта и фитнеса, простите меня! Я вас глубоко уважаю. Но у меня свой путь.