7 супер-смесей для побелки деревьев, которые не ударят по карману

Побелка деревьев — важный агротехнический прием, помогающий поддерживать здоровье сада. И современный дачник в этом деле получил неоспоримое преимущество перед садоводами прошлого столетия: сегодня прилавки магазинов пестрят разнообразными готовыми красками, специально предназначенными для обработки деревьев.

Побелка — важный агротехнический прием по уходу за садом

Правда, не все из нас могут угнаться за постоянно растущими ценами на подобные товары, которые хоть и облегчают дачную деятельность, но пробивают значительную брешь в семейном бюджете. Поэтому многие предпочитают белить свой сад по старинке — самостоятельно готовить смесь из экономичных продуктов. Благо существует большое количество народных рецептов.

Основные компоненты смесей для побелкиПрежде чем начать колдовать над ведром с водой, добавляя в него указанные в рецепте ингредиенты, стоит уяснить, какую функцию выполняет тот или компонент побелочной смеси. Это значительно упростит процесс приготовления «болтушки» и позволит воспользоваться теми продуктами, которые в данный момент есть под рукой. А главное, вы всегда сможете изменить состав смеси по своему усмотрению, добавив в нее только те ингредиенты, в которых будет нуждаться ваш сад в каждом конкретном случае.

Известь гашенаяГашеная известь, пожалуй, самая главная составляющая самодельной смеси, поскольку позволяет простым способом окрасить ее в белый цвет. Белизна «болтушке» необходима вовсе не для придания саду эстетического вида, как полагают неопытные дачники. Побеленные штамб и нижние скелетные ветви (основа древесного «скелета») будут отражать солнечные лучи и окажутся надежно защищены от ожогов.

Известь окрашивает смесь в белый цвет

В такой защите садовые культуры особо нуждаются в зимнее и ранневесеннее время, когда лишены листвы, предохраняющей от прямых солнечных лучей летом. Именно поэтому «ученые умы» призывают нас делать упор на осеннюю побелку сада и повторять процедуру в конце зимы или начале весны.

МелАльтернативой извести может выступить мел, который тоже позволяет добиться белоснежного оттенка рабочей смеси. К тому же этот натуральный продукт обладает более мягкими свойствами по сравнению с известью и оказывается наиболее подходящим вариантом для побелки молодых деревьев. Меловые растворы быстрее смываются осадками с коры, чем покупные побелочные краски, поэтому мел — это менее надежный помощник.

Мел — наиболее подходящий компонент смеси при побелке молодых деревьев (Фото с сайта canacopegdl.com)

ГлинаЭтот натуральный продукт садоводы включают в состав смеси с целью придания ей вязкости. При таком подходе раствор не будет стекать при работе на землю и надежно закрепится на коре. Помимо этого, смесь на основе глины благодаря своей вязкой консистенции выступит в роли своеобразной замазки для небольших трещин и повреждений в коре, закрыв ворота возбудителям заболеваний и вредным насекомым.

Для побелки используют белую или желтую глину, предварительно замачивая ее в воде

ФунгицидФунгицид, входящий в состав раствора для побелки, выступает в роли профилактического средства против грибных болезней деревьев. А если садовые насаждения в минувшем сезоне были поражены каким-либо недугом, то присутствие подобного препарата в составе «болтушки» обязательно — он закрепит эффект от проведенных ранее лечебных опрыскиваний.

Фунгицид защитит деревья от грибных болезней

Благодаря своей дешевизне и широкому спектру действия в этом деле на первый план выходит медный купорос, который присутствует во многих побелочных смесях как основной обеззараживающей компонент. В качестве альтернативы можно использовать и другой фунгицид (бордоскую смесь, железный купорос, «Хом» и т.д.). Главное, учитывать нормы его расхода, указанные в инструкции.

КлейРазличные виды клея в составе смеси выполняют роль «прилипателя» и позволяют продлить срок службы побелочного слоя на коре деревьев, защищая его от влаги. В этих целях используют казеиновый, столярный, обойный или ПВА клей. Последний хоть и дешевый, но наименее предпочтительный вариант, поскольку в сравнении с другими видами препятствует нормальному дыханию растений.

Клей повышает прилипаемость раствора к коре

МылоВ качестве заменителя клея можно использовать мыло, которое также позволяет добиться прилипания раствора к коре деревьев. Мыло оказывается более щадящим средством в сравнении с клеем, но менее надежным.

В качестве прилипателя можно использовать обыкновенное хозяйственное мыло

Одни садоводы используют обыкновенное хозяйственно мыло, которое натирают на терке и тщательно растворяют в растворе. Другие более заботливые товарищи пускают в ход специальное зеленое мыло, которое выступает в роли инсектицида и фунгицида. А третьи заменяют и то и другое обычным мучным клейстером.

НавозВо многих подобных растворах присутствует коровий навоз. Этот натуральный продукт добавляет раствору вязкости и способствует лучшему прилипанию смеси к поверхности ствола и веток. К тому же навоз обладает антисептическими свойствами и эффективно дезинфицирует ткани деревьев, а также выступает в роли подкормки, подпитывая растения полезными элементами через кору.

Навоз — основной компонент многих смесей для побелки

Карболовая кислотаВ осенний период садовые насаждения белят не только для предотвращения солнечных ожогов, перегрева и морозобоин, но и для защиты от грызунов: полевкам и зайцам приходится не по нраву известковый и меловой налет на коре. Карболовая кислота усиляет эффект, её сильный запах не позволяет грызунам приблизиться к садовым насаждениям на пушечный выстрел.

Молоко и сывороткаМолочные продукты, используемые в составе побелочной смеси, в совокупности с другими компонентами увеличивают прилипаемость раствора и продлевают срок службы побелки. К тому же молоко и молочная сыворотка подавляют патогенную микрофлору, присутствующую на тканях деревьев, и защищают растения от грибных болезней, заодно подпитывая их полезными соединениями.

Молочная сыворотка обладает мощными антисептическими свойствами

Фабричные смеси для побелки могут быть в виде порошка для разведения или уже готовые к применению — бери и крась. Выбор довольно велик, и если у вас нет возможности самостоятельно составлять растворы, их можно приобрести в нашем маркете, перейдя по ссылке.

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Рецепты смесей для побелкиСамостоятельно готовя побелочную смесь, нельзя бездумно соединять вышеперечисленные компоненты и превышать их нормы расхода — это может стать причиной ожога древесных тканей, особенно если дело касается молоденьких деревьев. Для этого стоит более детально ознакомиться с самыми популярными составами растворов для побелки, которые издавна используют опытные садоводы.

Состав 1. На 10 л воды берут 2,5 кг извести, 500 г медного купороса и 200 г столярного клея. Состав 2. На 10 л воды потребуется 2-2,5 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины и 1-2 лопаты навоза. Состав 3. В 10 л воды растворяют 2,5 кг мела и 10 ст. ложек мучного клейстера. Состав 4. На 8 л воды берут по 1 кг навоза и извести и 200 г медного купороса.

Порошок медного купороса сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем выливают в общую емкость

Состав 5. В 10 л воды разводят 2 кг мела, 400 г медного купороса и 100 г казеинового клея. Состав 6. На 10 л воды берут 2 кг извести, 500 г железного купороса, 1-2 лопаты навоза, 1 ст. ложку карболовой кислоты и ½ бруска хозяйственного мыла. Состав 7. На 9 л воды нужно взять 1 л молока или молочной сыворотки, 2-2,5 кг мела, 1 кг глины и 100 мл зеленого мыла.

Готовя рабочую смесь, необходимо тщательно растворить все компоненты в воде таким образом, чтобы не осталось комков, консистенция должна быть как у сметаны. При необходимости добавляйте «прилипатели», причём упор стоит делать на глину и коровяк, а вот с клеем нужно быть осторожней — излишнее его количество может закупорить поры древесных тканей. К тому же при побелке молодых деревьев потребуется вдвое уменьшить дозы компонентов, указанных в том или ином рецепте, чтобы не обжечь агрессивными веществами их нежную гладкую кору.

При побелке молодых деревьев дозу компонентов смеси уменьшают вдвое

Не стоит пренебрегать таким важным агротехническим приемом, как побелка деревьев. Ведь эта несложная процедура значительно повысит устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям и поможет сохранить здоровье сада на долгие годы. А смеси, приготовленные по народным рецептам, хоть и окажутся не такими долговечными как готовые побелочные краски, зато проявят не меньшую эффективность и существенно сэкономят ваш бюджет.

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Уважаемые читатели, а какие смеси для побелки используете вы на своем участке — покупные или самостоятельно приготовленные? Поделитесь с нами в комментариях проверенными рецептами побелочных растворов.