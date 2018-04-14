Алена Водонаева в Сочи предалась воспоминаниям о прошлом

Телеведущая Алена Водонаева несколько дней назад отправилась на семейный отдых в Сочи. Женщина уже делала несколько публикаций для своих подписчиков с рассказами об ощущениях от пребывания на курорте, а сейчас еще и решила поностальгировать и вспомнила, как проводила время раньше.

Известная телеведущая, модель, актриса и успешный блогер сейчас наслаждается отдыхом на черноморском побережье. Именно эта обстановка натолкнула знаменитость на воспоминания о бурной молодости, которые она опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме. Алена похвасталась большим количеством медленных танцев на набережной, а также рассказала о некоторых нюансах, сопровождающих их. «Сколько ж медленных танцев было у меня на этой набережной на местной дискотеке. Ох, а поцелуев-то сколько было, прости меня муж. Здесь раньше находился пансионат „Черноморец“ и на этом месте были лавочки — качели, а сейчас здесь велосипедные дорожки, ресторанчики, но все такой же ветер с моря. У меня такой задумчиво грустный вид не потому, что „вспомнила бабка первый поцелуй“, а потому, что гренки из лукового супа пришлось вытащить. Нельзя же, а они такие красивые и с сыром»

Подписчики Водонаевой, последовав ее примеру, также ударились в воспоминания и принялись делиться ими в комментариях к этой публикации. При этом некоторые из ее фанатов, как оказалось, проводили время примерно так же и даже в том же месте, что вызвало у них еще больше положительных эмоций. «Первый поцелуй может быть один, на то он и первый!» «Ветер с моря дул, ветер с моря дул…» «Прямо так у ночнушке ходишь?» «Про первый поцелуй, зачёт» «Ой, Алёна… Душевно-то как! Тоже в воспоминания окунулась! Нет ничего более прекрасного чем ночное море, лето, набережная и молодость!» «Ностальжи!» «Алена описывает мою молодость и тот самый „Черноморец“ с лавочками качелями и смешными дачными домиками на берегу моря» Кстати, нашлись и те, кто совсем не поверил рассказу Водонаевой. Они в шутку заявили, что вряд ли в то время нашлось бы большое количество желающих целоваться с Аленой, а вот сейчас, по их мнению, таких людей предостаточно.

А не так давно Воданаева решила снизить вес и рассказала поклонникам, как ей удалось это сделать в очень короткие сроки.