В парке Монрепо разбирают старинные печи. Фоторепортаж

Всего в Главном доме и Библиотечном флигеле сохранилось 8 изразцовых печей и две чугунных. Сейчас реставраторы аккуратно отделяют изразцы от кирпичных кладок.

Каждый элемент нумеруют, расчищают, измеряют, фотофиксируют, описывают дефекты, документирует и т.п. И только после этого изразцы отправятся в мастерские реставраторов. Кирпичная кладка пока не разбирается.

Как и ожидалось, на пяти печах Монрепо были обнаружены клейма Ракколаниокского гончарного завода (основанного в 1877 г.) и завода «Або» (основанного в 1874 г.)

Другое дело три белоглазурованных печи в Усадебном доме. Предполагается, что они относятся ко временам самого знаменитого владельца усадьбы — Людвига Николаи, т.е. к началу ХIХ века.

По мнению известного знатока изразцовых каминов и печей, члена Гильдии печников и трубочистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, одного из авторов книги «Изразцовые печи Выборга» Андрея Роденкова, это самые старые изразцовые печи, сохранившиеся в Выборге. Скорее всего печи были изготовлены в Петербурге. Специалистам известно несколько аналогичных образцов, сохранившихся в Северной Столице.

Как сказал Андрей Иванович, было бы очень хорошо, если бы реставраторы нашли хотя бы одно-два клейма на этих печах. Дело в том, что в начале ХIХ века мастера почти не клеймили свои изделия. Иногда встречается одно клеймо на сотню изразцов.

К сожалению, пока на обратной стороне изразцов самых старых печей Выборга не нашлось следов подписи мастера. Работы по расчистке еще не закончены, все может быть…

Что касается сохранения кирпичных кладок печей, то по словам реставраторов, это вопрос, который еще предстоит изучить. Кладку датировать сложнее, так как на практике постоянно действующие печи и камины требуют ухода, частичной замены кирпичей. Поэтому в одной печи могут встречаться детали из разных периодов.

При этом не все кирпичи имеют клейма, поскольку их ставили только на крупных заводах. В частности, на более поздних печах реставраторы встретили много кирпичей с клеймом завода Таммисуо.

Конечно, в обязательном порядке будет изучено и внутреннее устройство старинных печей. Это тоже вопрос, который крайне интересен специалистам. По предварительной договоренности с реставраторами планируется, что в понедельник в Выборг приедет Андрей Роденков. И мы надеемся получить его новые интересные комментарии