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Минстрой предложил стимулировать строительство деревянных домов
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Минстрой предложил стимулировать строительство деревянных домов 

РИА Недвижимость 36 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 14 апреля — РИА Недвижимость. Реестр проектов повторного применения должен пополниться деревянными объектами, сообщил в ходе встречи с финалистами молодежного архитектурного биеннале министр строительства Михаил Мень.
"Я хочу высказать пожелание, чтобы в реестр проектов повторного применения попали деревянные объекты. Мы все время говорим про деревянное домостроение, но ничего не двигается. Я думаю, что основная причина в том, что люди психологически не готовы к этому. Многие так долго жили в деревянных домах, что им больше не хочется этого, хотя это были совершенно другие дома", — сказал Мень.
Однако, по его словам, сегодняшние современные решения по деревянному домостроению очень интересные. «Пожалуйста, возьмите это на заметку и сделайте типовое решение школы и детского сада. Мы готовы будем это погрузить в реестр и выкупить у вас эти проекты», — обратился министр к архитекторам.
"По социальным объектам у нас есть реестр проектов повторного применения. Проекты молодых архитекторов по соцобъектам могут попасть в этот реестр. У нас есть подпрограмма «Стимул», где также строятся социальные объекты. Мы можем уйти в плоскость сотрудничества с финансированием, а у нас 20 миллиардов рублей выделяются на новую подпрограмму", — указал Мень.
Министр отметил, что у него есть пожелание, чтобы в реестр проектов повторного применения попали деревянные проекты. Он сказал, что находит современные решения по деревянному домостроению очень интересными и предложил сделать типовое решение школы и детского сада.
Министр также поддержал идею создания закрытых пространств в России. «Мне понравилась идея закрытых общественных пространств, так как у нас все-таки северная холодная страна. Это решение я хотел бы отдельно отметить», — заключил Мень.
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