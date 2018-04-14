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Лето на «Сплетнике»: отпускные фото сестер Кардашьян, Леси Кафельниковой, Эшли Грэм и других
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Лето на «Сплетнике»: отпускные фото сестер Кардашьян, Леси Кафельниковой, Эшли Грэм и других 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Эшли Грэм Мы наслаждаемся долгожданной весенней погодой, а некоторым знаменитостям сейчас по-настоящему жарко! Не дождавшись летнего сезона, многие звезды уже сейчас отправились в теплые страны, выбрав при этом самые разнообразные места. Кто-то предпочитает отдаленные Мальдивы или Таиланд, а кто-то проводит свой отпуск, на музыкальном фестивале. Пока Ким Кардашьян делится старыми фотографиями с недавнего отпуска со старшей сестрой Кортни, последняя никак не хочет прерывать свои каникулы и направилась на фест Коачелла, откуда ведет «репортаж» в своих соцсетях. Там же сейчас и Алессандра Амбросио, которая выкроила несколько дней в своем графике, чтобы окунуться в атмосферу праздника. А вот Эшли Грэм, Наташа Поли и Леся Кафельникова предпочли более уединенный отдых — девушки отправились на острова. Самые горячие фотографии отдыхающих знаменитостей — в нашей фотоподборке на «КВ».
Ким Кардашьян
Кортни Кардашьян
Алессандра Амбросио
Марина Линчук
Эшли Грэм
Наташа Поли
Леся Кафельникова
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