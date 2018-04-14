Репортаж: Презентация коллекции Татьяны Мельник «Любовь или обман»

Не омрачил светское событие даже Сергей Зверев , который в этот вечер рассказывал страшные вещи о порче!

Зверев появился на презентации одним из первых. На двадцатисантиметровой подошве он среди других звезд смотрелся настоящим Гулливером. Сергей признался: несмотря на роскошный внешний вид, в его жизни в последнее время происходило слишком много неприятностей. Король гламура столкнулся с потусторонними силами.

— На меня постоянно наводят порчи, — говорит артист. — Я очень переживал по этому поводу. И вдруг мне приснился сон, что мне кто-то надел на палец кольцо «Лик нерукотворный». Я проснулся в холодном поту. Рассказал свой сон Тане Мельник, которая является моей близкой подругой. Мы поговорили, и я забыл. И вскоре Татьяна мне вручила кольцо «Лик нерукотворный». Это такая защита мощная! После того как я стал носить кольцо, все неприятности отошли на второй план. Мне потом и Таня сказала: «Этот сон был в руку, ты нуждался в защите!» Правда, во сне кольцо было надето на другой палец.

Зверев сокрушался: с помощью темных сил его пытались устранить много раз. Первый раз он прочувствовал на себе нехорошие вещи больше двадцати лет назад. На конкурсах парикмахерского искусства, в которых в молодости часто участвовал, его пытались устранить конкуренты.

— Против меня работали экстрасенсы и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира, — продолжил артист. — Я об этом прекрасно знал. Сначала был в шоке, но потом успокоился. Я по знаку зодиака — Рак. А это очень чувствительный знак. У меня хорошо развита интуиция, и я прекрасно чувствую, если на меня направлен негатив.

Сам Сергей старается мыслить позитивно. Нашим корреспондентам он признался, что не оставляет надежды стать отцом.

— Встретить бы вторую половинку, и мы родим еще двоих-троих. Я смогу, можете не сомневаться! — заявил Зверев и отправился смотреть модную коллекцию.

Татьяна призналась: на создание новой одежды ее вдохновил хит Филиппа Киркорова «Любовь или обман». Сам поп-король этому обстоятельству очень обрадовался. Хотя на презентацию прибыть не смог.

Зато появилась Наташа Королёва . «Русалка» провела вечер в компании Тарзана. Несмотря на разные слухи, парочка ворковала, как два голубка.

Фото: пресс-служба Татьяны Мельник

— Мы уже семнадцать лет вместе! — радовалась певица.

В этот вечер «Русалку» ждал приятный сюрприз: ее короновали. В царском атрибуте Наташа смотрелась не хуже Зверева. Кстати, тот не ревновал. И даже отметил, что корона Наташе к лицу.

С интересом наблюдала за происходящим Жанна Эппле . Актрисе в этот вечер вручили картину. Появилась на вечеринке и Алла Довлатова . Присутствующие отметили, что ведущая находится в прекрасной форме. Как оказалось, избавиться от лишних килограммов она смогла благодаря спорту.

— Чтобы заниматься фитнесом каждый день, занятия должны быть не только полезны, но и приносить радость! — считает Алла.

Алла Довлатова // Фото: пресс-служба Татьяны Мельник

Довлатова теперь посещает аквааэробику, занимается плаванием и йогой. Времени на тренировки у многодетной мамы, несмотря на большую занятость, хватает.

— Я во время занятий не напрягаюсь, а кайфую, — рассказала Алла. — Только в таком режиме могу заниматься. Тренажеры, бег, спортивную ходьбу и аэробику я бросала только потому, что напрягаться не люблю. В жизни и так много сложностей. Спорт должен приносить радость!