Что стало с Эммой Геринг и другими женами главных нацистских преступников

У жен руководителей Третьего рейха были разные судьбы и разные убеждения. Они были рядом с теми, чьи имена сегодня справедливо преданы остракизму. Кто-то из них пережил своих мужей на десятилетия, кто-то принял смерть в конце войны.

Магда Геббельс

Магду Геббельс (Ритшель) считают самой незаурядной из нацистких жен. Белокурая красавица родилась в 1901 году. Воспитывалась в монастыре урсулинок в Вильворде, любила отчима-еврея и оставила себе его фамилию — Фридлендер. Убеждения меняла так же легко, как мужчин. Ради брака с ресторатором Гюнтером Квандтом стала протестанткой. Затем бросилась в объятья Хаима Арлозорова и развелась. В 1928 году услышала речи Йозефа Геббельса и увлеклась им. Это был союз красавицы и чудовища: Геббельс не отличался здоровьем и красотой, был косолап. На браке настоял Гитлер, который считал, что облик «истинной арийки» станет визитной карточкой Третьего Рейха.

Брак был заключен 19 декабря 1931 года. Супругов объединяла жажда власти, амбиции и… дети. Их было семь, и все они были названы в честь Гитлера на букву «H»: Харольд, Хельга, Хильда, Хельмут, Хольда, Хедда и Хайда. В 1938 году Магда получила «Почетный крест немецких матерей». Она олицетворяла «идеальную арийку» и выступала с речами по радио. Не разделяла идеи мужа истребить евреев, но осталась верна ему и фюреру. 1 мая 1945 года, когда крах был очевиден, хладнокровно одела всех детей, а потом врач сделал им смертельные инъекции. Геббельс предпочел не видеть этого. Затем он застрелился, а Магда отравилась. Почему она не оставила детей в живых, до сих пор остается загадкой.

Эльза Гесс

Эльза Гесс (Прёль) была дочерью богатого врача. Родилась в 1900 году. Стала одной из первых студенток Мюнхенского университета. Изучала германскую филологию. В 1920 году увлекалась нацистом Рудольфом Гессом , вступила в НСДАП. Основную роль в заключении брака также сыграл Гитлер. Бракосочетание состоялось 20 декабря 1927 года в Мюнхене. Спустя 10 лет фюрер стал крестным отцом сына Гессов, Вольфа. Была настоящей соратницей. Посещала Гитлера и Гесса в тюрьме, выносила и перепечатывала «Майн Кампф.» Не осталась без поддержки фюрера после побега мужа в Шотландию, получала пенсию. В 1947 году была арестована и помещена в лагерь в Аугсбурге. Через год, оказавшись на свободе, переехала в Альгой, где открыла пансион. До самой смерти в 1995 году оставалась убежденной фашисткой.

Эмма Геринг

Эмма Геринг (Зоннеманн) родилась в 1894 году в семье шоколадного магната. В юности увлеклась театром, вышла замуж за актера Карла Кестлина, развелась. До 38 лет играла в театре в Веймаре. С основателем гестапо Германом Герингом познакомилась в 1932 году. Благодаря ему перевелась в берлинский театр. В 1936 году Геринг женился на ней по распоряжению Гитлера, который считал, что среди соратников «слишком много холостяков». Утопил жену в наворованной роскоши после того, как она родила ему дочь Эдду. Член партии, Эмма всячески оправдывала мужа, но продолжала дружить с евреями и некоторые из них обязаны ей жизнью. После разгрома фашистов Геринг был осужден и покончил с жизнью, приняв цианид. Эмму арестовали в 1947 году и предъявили обвинения в геноциде, но освободили в зале суда. В 1967 году она написала книгу «Жизнь с моим мужем». Умерла в 1973 году.

Эльза Кох Эльзу Кох (Кёлер), жену коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек Карла Коха называли «Бухенвальдской ведьмой» и «фрау Абажур». Родилась в семье дрезденского рабочего, после школы работала библиотекарем. Член НСДАП с 1932 года. В 1936 году вышла замуж за Коха, стала охранницей в концлагере Заксенхаузен, затем старшим надзирателем. Отличалась жестокостью к заключенным, травила их собаками, избивала. Считается, что по ее приказу убивали заключенных с татуировками, из кожи которых делали переплеты и абажуры. В 1943 году супруги Кох были арестованы CC. Коха обвинили в убийстве врача, коррупции и казнили, Эльзу оправдали. В 1947 году ее арестовали американцы, но вскоре освободили. Повторно была арестована в 1951 году, ее приговорили к пожизненному заключению. Повесилась в 1967 году в тюрьме Айхах в Баварии.

Герда Борман

Жена личного секретаря Гитлера Мартина Бормана Герда Борман была дочерью председателя Высшего партийного суда НСДАП Вальтера Буха, и ее воспитывали на идеях нацизма. Была выше своего мужа на голову. Познакомилась с ним в 19 лет. Через год вступила в брак, а заодно и в партию. Свидетелями на свадьбе стали Гитлер и Гесс. Произвела на свет 9 детей. Выдвинула идею полигамного брака в интересах государства и выступила с призывом вступать в несколько браков сразу. Не обращала внимания на интриги мужа и давала советы, как лучше крутить романы. Перед крахом фашистов бежала в Южный Тироль, где заболела раком и умерла от отравления ртутью, использовавшейся в химиотерапии. Дети были усыновлены священником.

Маргарет Гиммлер

Маргарет Гиммлер (фон Боден) была прусской аристократкой, имела в 1928 году долю в гомеопатической клинике. Выйдя замуж за Генриха Гиммлера , который был ее младше на 8 лет, была вынуждена продать бизнес. Гиммлер купил ферму, кур и пытался заставить жену жить натуральным хозяйством, но дело не пошло. Чрез год у них родилась дочь Гудрун. Карьера Гиммлера завершилась тюремной камерой, в которой он покончил с собой в 1945 году. Его вдова вышла замуж за неонациста Вульфа-Дитера Бурвица, родила еще двоих «арийцев». Ни она, ни дочь не отрекались от идей фашизма. В 1952 году Гудрун участвовала в создании организации «Викингюгенд», которая была запрещена в 1994 году.

Статная блондинка Ева Браун была женой фюрера всего 40 часов и имела разницу в возрасте с ним в 23 года. Родилась в семье школьного учителя в 1912 году. Окончила монастырскую школу, занималась легкой атлетикой. В институте английских фрейлин изучала французский, бухгалтерию. Быстро освоила фотоаппарат. Знакомство с фюрером случилось в 1929 году в фотоателье. Стала любовницей Гитлера в 1931 году. Дважды пыталась покончить с собой — один раз выстрелив себе в шею, второй раз — отравившись таблетками. В 1936 году стала личной секретаршей Гитлера. Серьезно занималась фотографией и киносъемкой. В июне 1944 году британская разведка все еще считала ее просто секретарем. Сочеталась браком с Гитлером 29 апреля 1945 года в бункере в Берлине. Свидетелями стали Борман и Геббельс. Обгоревшие тела «молодоженов» попали в руки советской администрации. Окончательно останки были уничтожены в 1970 году, в ходе операции «Архив» (о ней вы можете прочитать по ссылке).