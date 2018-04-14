Пять упражнений для снятия напряжения в шее

Именно в шейном отделе разряжается и фокусируется большая часть нашего стресса. Напряженность заставляет «тянуть шею», сжимать челюсти, в плечах происходит напряжение мышц. Результат, контрактура в отделе позвоночника, которая являются неприятным явлением, все более распространена. Йога помогает нам избавиться от таких ощущений. Сайт МедикФорум собрал советы, которые помогут избавиться от напряжения в шее. Пять надавливаний на практике, не забывайте сосредоточиться на дыхании. Для каждого упражнения, сделайте 5-6 вдохов, с целью доходить до 10-15. 1. Жест Брахмы, повернуть голову очень медленно, справа налево несколько раз, держа кончик носа по прямой линии. Не превышайте плечо, смотрите в контакт с вашим пределом вращения; 2. Наклоните шею к плечу, держа руку на той часть шеи, которая простирается, чтобы «слушать» движение, дыхание. Повторите с другой стороны; 3. Сложите осторожно, голову вперед, не слишком закрывая область горла; 4. Откиньте голову назад, подгибая и вытягивая шею очень осторожно. Положите ладони на основании шеи, чтобы ощутить изгиб шеи. 5. Держите колени разведенными на ширине плеч и ноги параллельно хорошо уложены на полу. Нажмите правым локтем на бедро и подоприте голову рукой. Лицо должен быть направлен вперед, чтобы воспринимать протяжение всей левой части тела, от бедра до шеи. Если растяжение области шейки становится слишком интенсивной, можно положить подушку под правый локоть, чтобы уменьшить нагрузки. Растяжение шеи должен быть мягким и постепенным. Повторите упражнение в другую сторону. А затем запустить опустите шею фронтально вперед, используя в качестве основы поддержки двух руках. Поддерживайте голову на уровне лба ладонями обеих рук. Ранее врачи рассказали, как заснуть за одну минуту.