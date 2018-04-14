Рассказ Нюши о круассанах приняли за попытку скрыть беременность

Популярная эстрадная певица Нюша раскрыла небольшой секрет: девушка призналась, что очень любит ванильные круассаны и, только почувствовав их запах с утра, может моментально проснуться. Однако ее поклонники посчитали, что таким образом она пытается оправдать появившийся, по их мнению, живот.

Российская певица, композитор и автор песен уже долгое время вызывает у своих поклонников разговоры о беременности. Сама девушка никак не реагирует на эти слухи и не пытается подтвердить или опровергнуть их, продолжая публиковать в микроблоге снимки, связанные с ее творчеством. Несколько часов назад знаменитость опубликовала фотографию со съемок и сопроводила ее небольшим рассказом, в котором поведала о том, что помогает ей проснуться с утра. «Вспомнила что ещё может разбудить меня за 2 секунды — аромат ванильного круассана с корицей! Кое-кто балует меня иногда! И вот мы уже снимаем»

Однако многочисленные поклонники артистки в очередной раз решили, что таким образом она пытается скрыть свое «интересное положение» и оправдать появившийся животик, который пытаются разглядеть Интернет-пользователи практически на каждой ее фотографии, опубликованной на просторах глобальной паутины. «Ты беременная?» «От звука копошившегося рядом с кроватью кота ещё лучше просыпается!» «Да-да! Аромат свежей выпечки-лучший будильник» «Отлично!» «Живоооооотик!» «Шурочкина, ты так пытаешься свой животик оправдать?» Впрочем, не все ее подписчики оказались столь категоричны в своих суждениях. Многие из них просто оставили массу комплиментов певице, заявив, что круассаны нисколько не портят ее фигуру.

Что интересно, не так давно Нюша призналась подписчикам своего микроблога, что имеет огромное желание съесть что-нибудь вкусное и калорийное.