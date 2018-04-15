«Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха

Национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2018», в котором принимали участие 50 тыс. претенденток, прошел в российской столице, передает ФАН.

Отмечается, что из 50 девушек жюри достаточно быстро отобрали 20 лучших. Десятку лучших определяли пользователи Сети, вторую половину участниц — преджюри.

Победу в главном конкурсе красоты одержала 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина, которая по окончании церемонии призналась, что не верит в произошедшее.

"Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное — это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100%. И я верила, я шла к своей цели", — поделилась секретами успеха девушка, отвечая на вопрос о том, что необходимо для победы в таком конкурсе.

Полячихина добавила, что теперь необходимо двигаться дальше и готовиться к другим конкурсам.