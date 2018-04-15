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«Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха
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«Мисс Россия-2018» поделилась секретом успеха 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Eva.ru
Национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2018», в котором принимали участие 50 тыс. претенденток, прошел в российской столице, передает ФАН.
Отмечается, что из 50 девушек жюри достаточно быстро отобрали 20 лучших. Десятку лучших определяли пользователи Сети, вторую половину участниц — преджюри.
В комиссии жюри были российский поп-исполнитель Дмитрий Маликов, модельер Игорь Чапурин, «Мисс мира-2018» Ксения Суханова, композитор Владимир Матецкий и другие.
Победу в главном конкурсе красоты одержала 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина, которая по окончании церемонии призналась, что не верит в произошедшее.
"Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное — это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100%. И я верила, я шла к своей цели", — поделилась секретами успеха девушка, отвечая на вопрос о том, что необходимо для победы в таком конкурсе.
Полячихина добавила, что теперь необходимо двигаться дальше и готовиться к другим конкурсам.
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Женский форум  Ещё 27 источников 
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