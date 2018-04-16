Русалочьи волосы, fashion-съемки и внезапное свадебное платье: изучаем Instagram «Мисс Россия 2018» — чувашской принцессы Юлии Полячихиной

Девушка уже поделилась в Instagram фото с конкурса и своими зашкаливающими эмоциями:

Как сообщают организаторы конкурса, Юлия Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, школу она окончила с золотой медалью и теперь готовится к поступлению на факультет журналистики. Полячихина почти полжизни занимается фитнес-аэробикой и даже входила в состав сборной Чувашии. Спорт она не бросает и во время напряженного съемочного графика — девушка регулярно публикует фотографии с fashion-съемок в столицах мировой моды. Вот несколько кадров из Парижа:

Благодаря спорту девушка отлично выглядит и в бикини, и на неотретушированных фото с тренировок.

Юлия гордится своими волосами — и есть чем!

Прежде чем взять корону «Мисс России», Юлия стала первой красавицей Чувашии: в 2016 году завоевала титул «Мисс Чувашия», а в 2017 курировала подготовку новых участниц конкурса.

Юлия Полячихина сможет представить Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». И, да, зайдя в ее Instagram, ты увидишь фото в свадебном платье!

Однако это всего лишь очередная фотосессия — свадебные съемки у Юлии проходили недавно в японской Осаке. А как тебе новая «Мисс Россия»?

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Фото:Instagram