Ещё
Русалочьи волосы, fashion-съемки и внезапное свадебное платье: изучаем Instagram «Мисс Россия 2018» — чувашской принцессы Юлии Полячихиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русалочьи волосы, fashion-съемки и внезапное свадебное платье: изучаем Instagram «Мисс Россия 2018» — чувашской принцессы Юлии Полячихиной 

WMJ.ru 16 апреля 2018
Фото: WMJ.ru
Девушка уже поделилась в Instagram фото с конкурса и своими зашкаливающими эмоциями:
Как сообщают организаторы конкурса, Юлия Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, школу она окончила с золотой медалью и теперь готовится к поступлению на факультет журналистики. Полячихина почти полжизни занимается фитнес-аэробикой и даже входила в состав сборной Чувашии. Спорт она не бросает и во время напряженного съемочного графика — девушка регулярно публикует фотографии с fashion-съемок в столицах мировой моды. Вот несколько кадров из Парижа:
Благодаря спорту девушка отлично выглядит и в бикини, и на неотретушированных фото с тренировок.
Юлия гордится своими волосами — и есть чем!
Прежде чем взять корону «Мисс России», Юлия стала первой красавицей Чувашии: в 2016 году завоевала титул «Мисс Чувашия», а в 2017 курировала подготовку новых участниц конкурса.
Юлия Полячихина сможет представить Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». И, да, зайдя в ее Instagram, ты увидишь фото в свадебном платье!
Однако это всего лишь очередная фотосессия — свадебные съемки у Юлии проходили недавно в японской Осаке. А как тебе новая «Мисс Россия»?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Осторожно, горячо! Ким и Кортни Кардашьян показали свои пышные формы в ярких плавках Tatler Teen 2018: Кафельникова показала шоколадный загар и новую прическу, а дочь Навки и внучка Третьяка — стройные ноги в мини Звездный сезон FoodTime: Антон Лаврентьев приготовил стейк и рассказал, когда женится
Женский форум  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии13
Волочкова снялась голой на пляже223
Как подделывают яйца23
Квитко озадачила фанатов своим бюстом149
Ратаковски без белья залезла на дерево4
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение