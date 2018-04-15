Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2018» 

Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году, передает телеканал Москва 24.
18-летняя студентка Чувашского государственного университета получила новую корону, денежный приз в три миллиона рублей, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Финал конкурса прошел 14 апреля в Концертном зале «Барвиха». Полячихина учится на факультете журналистики и пока не знает, как распорядится призами.
В свободное время она занимается фитнес-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.