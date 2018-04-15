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Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2018»
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Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей конкурса «Мисс Россия-2018» 

Москва24 42 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Юлия Полячихина из Чувашии стала победительницей национального конкурса «Мисс Россия» в этом году, передает телеканал Москва 24.
18-летняя студентка Чувашского государственного университета получила новую корону, денежный приз в три миллиона рублей, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Финал конкурса прошел 14 апреля в Концертном зале «Барвиха». Полячихина учится на факультете журналистики и пока не знает, как распорядится призами.
В свободное время она занимается фитнес-аэробикой и после завершения конкурса планирует заняться саморазвитием в области индустрии красоты.
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