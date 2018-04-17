«Нашёл то, что давно искал»: Дмитрий Нагиев в шутку объявил Тиля Швайгера своим братом

Популярный российский шоумен Дмитрий Нагиев поделился с поклонниками в личном микроблоге фотографией, на которой компанию ему составил знаменитый актер и режиссер Тиль Швайгер . При этом в подписи к публикации автор поста назвал немецкого артиста братом, которого так давно искал.

Известный актёр, музыкант, теле— и радиоведущий практически все свои публикации в Инстаграме пытается сделать в юмористическом ключе. Даже обычные селфи он сопровождает шутками и забавными историями из жизни. На этот раз Нагиев решил показать подписчикам снимок со своим иностранным коллегой и, с присущим ему чувством юмора, объявил Швайгера своим близким родственником. «Долго пробовал себя в разных профессиях, и наконец, нашёл то, что давно искал. Богатого брата в Голливуде»

Многие Интернет-пользователи, увидев этот снимок, тут же принялись завидовать, причем, как одному, так и второму мужчине, заявляя, что мечтали бы оказаться на их месте. Но при этом нашлось немало тех, кто просто оценил чувство юмора Нагиева. Они пошли по тому же пути, что и их кумир, оставив приличное количество соответствующих комментариев. «Тиль красавчик! Нагиев вообще не отстаёт! Какое харизматичное фото!» «А я подумала, он нашёл богатого и крутого брата в России…» «Замучил брата, вид у него уставший!» «Богатый-то богатый, но что-то хилый он супротив Вас» «Тиль Швайгер круче смотрится» «С Брюсом Уиллисом так вообще бы братья — близнецы получились на фото!» «Дмитрий умеет создать ажиотаж! Я просто сильно смеюсь…» Кстати, некоторые почитатели таланта Нагиева вполне серьезно предложили своему кумиру поработать со Швайгером над совместным проектом. По их словам, из этого может выйти «солидное» дело или отличный художественный фильм.

К слову, не так давно Нагиев записал к своим поклонникам видеообращение и практически со слезами на глазах пообещал не подвести их. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!