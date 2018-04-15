В Голливуде Дмитрий Нагиев нашел «богатого брата»

Звезда «Физрука» Дмитрий Нагиев нашел в Голливуде «богатого брата» в лице немецкого режиссера и актера Тиля Швайгера. Об этом он сообщил поклонникам в Instagram.

Дмитрий Нагиев опубликовал новый снимок, которым позабавил своих подписчиков в Instagram. Судя по комментарию, российский актер долгое время не мог найти свою профессию и наконец ему удалось исполнить свою мечту. Он нашел богатого брата в Голливуде, которым выступил Тиль Швайгер . Оба актера выглядят очень стильно, а их образ дополняют кожаные куртки и очки.

Артисты гармонируют друг с другом, ведь их брутальность в буквальном смысле притягивает женский пол. Юзеры стали активно комментировать фотографию красавчиков, а один пользователь попросил Дмитрия Нагиева поискать и его богатого брата в Голливуде.

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