Ещё
В Голливуде Дмитрий Нагиев нашел «богатого брата»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Голливуде Дмитрий Нагиев нашел «богатого брата» 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Звезда «Физрука» Дмитрий Нагиев нашел в Голливуде «богатого брата» в лице немецкого режиссера и актера Тиля Швайгера. Об этом он сообщил поклонникам в Instagram.
Дмитрий Нагиев опубликовал новый снимок, которым позабавил своих подписчиков в Instagram. Судя по комментарию, российский актер долгое время не мог найти свою профессию и наконец ему удалось исполнить свою мечту. Он нашел богатого брата в Голливуде, которым выступил Тиль Швайгер. Оба актера выглядят очень стильно, а их образ дополняют кожаные куртки и очки.
Артисты гармонируют друг с другом, ведь их брутальность в буквальном смысле притягивает женский пол. Юзеры стали активно комментировать фотографию красавчиков, а один пользователь попросил Дмитрия Нагиева поискать и его богатого брата в Голливуде.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Сразу две девушки из Екатеринбурга претендуют на звание "Мисс Россия 2018" Больница в Солсбери не подтвердила информацию об отравлении Скрипалей «Новичком» «Вот это лот!»: Супруг Ксении Собчак выставил себя на аукционе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова рассказала, какой Басков в постели12
Волочкова снялась голой на пляже198
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья50
7 вещей, которые нужно держать в секрете8
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди138
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение