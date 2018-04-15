«Вы шалаву не видели?»

Больше 20 лет назад на телевидении заговорили «про это». С тех пор «это» замусолили и затерли до дыр. Даже рекламщики, которые в прошлом были убеждены, что секс — самый продающий рекламный инструмент, были вынуждены признать, что паразитирование на интересе людей к сексу — пережиток «старины». Но телевизионщики, похоже, до сих пор довольно потирают руки при малейшей возможности залезть в постель к героям шоу и хватаются за любую соломинку, лишь бы еще минуточку обсудить, кто с кем и при каких обстоятельствах спал. «Лента.ру» посмотрела выпуск передачи «ДНК» про мужа-троеженца, на съемках которого известная ведущая Яна Поплавская не смогла сдержать ярости, и понаблюдала, как сотрудники телеканалов, прикрываясь благими намерениями, выискивают способы поговорить о сексе ради рейтинга.

Город Александров, Владимирская область. Древнее поселение, куда Иван Грозный сбежал, чтобы его «наставил бог» и где государь учредил опричнину. Ныне здесь проживают 56 тысяч человек, один из них, Иван Сухов , решил отринуть православные каноны и в отдельно взятой трехкомнатной квартире реализовать мечту добропорядочного мусульманина. У Ивана три жены и 12 детей. Дружной семьей они пришли на НТВ , где должны были установить, является ли он отцом 13-го ребенка, рожденного вне официальных и неофициальных браков. В студии Сухов с гаремом попал в окружение опричников консервативного режима, выставивших скрепы в качестве пик.

Авторы программы над Иваном подтрунивают: говорят, что в местный роддом он «ходит, как на работу», а у его женщин есть одно общее увлечение — жеребцы, намекая на то, что жеребец, конечно же, Иван.

Иван с раннего возраста мечтал о большой семье. Он повзрослел, начал зарабатывать и направил свою полигамию в рациональное русло.

Образ жизни молодого человека вызвал крайнее возмущение приглашенных экспертов студии. Семью нарекли социальными инвалидами (есть надежда, что среди зрителей программы нет жителей Дагестана или Чечни), вторую и третью жену Ивана — развратными любовницами, а их дом — царством похоти, хотя семейство не выказывало признаков разнузданности, а на фоне большинства экспертов в студии выглядело гораздо адекватнее.

Среди пришедших обсудить поведение девиантов оказалась и актриса Яна Поплавская. Ее позвали на шоу поговорить о многоженце, который отказался признавать ребенка. Вместо этого она очутилась на передаче «Про это», где с подачи ведущего обсуждали интим и секс по расписанию. Поплавскую взбесило, что никто вокруг не заинтересован в судьбе детей, которые, как она считает, растут в неприемлемых условиях, социально не защищены и вообще получают в качестве примера извращенную модель семьи.

Ведущий имитировал интерес к судьбе семейства, хотя, судя по объему вопросов на грани пошлости, авторов программы больше интересовала интимная субординация и сексуальная иерархия в семье.

Юлия, официальная жена Ивана: Первое время принимать это (мысль о второй жене — прим. «Ленты.ру») достаточно тяжело, потому что женщина — ревнивица, собственница. Мотивировала я себя адекватностью. Мужчина никуда не девается, его никто из семьи не уводит, не рвет, никто ему нервы не мотает. Почему бы и нет?

Юлия Вара, сексолог: С мужчиной все понятно. У него гиперсексуальность, ему хочется и ту, и эту, и пятую, и десятую. Во-первых, потому что у него не было перед глазами родительской любящей семьи. Он выбирает жен. Они все от него сильно зависимы, они жертвы. Он им внушает все, что хочет внушить. А свое эго каждая женщина должна себе под жопу засунуть и молчать в тряпочку, когда он в соседней комнате с другой женщиной занимается сексом.

Ведущий пытается выяснить, как они справляются с выбросом гормонов, когда вокруг столько детей. В старшей жене пытаются пробудить инстинкт хищницы.

Ведущий: Ну вот он ее (вторую жену) целует, например.

Юлия: В присутствии друг друга мы ведем себя, как цивилизованные люди, лишнего не позволяем. Мы друг друга не тискаем, не облизываем, не лезем куда ни попадя. Детей очень много в квартире, поэтому все это делается в определенные моменты в определенных местах. Не при всех.

Ведущий: Ну а вот так просто обнять, волосы пригладить?

Юлия: Я знаю, что он меня любит, и волосы может мне прибрать, и на прощание чмокнуть в щечку. Это совершенно нормальные вещи. Это проявление любви и заботы.

Ведущий: Как вы делили мужа в постели?

Юлия: По договоренности и по нашему согласию.

Иван: Я говорю, например, Наташе: «Сегодня ты придешь ко мне ночевать». Все. День через день. Сегодня одна, завтра другая, послезавтра третья. В среднем так.

Галина Коньшина , актриса: Мне вас так жалко. Вы не знаете, что такое любовь. Потому что любовь — это когда она одна, она свет в окне. И вы несчастная женщина, потому что и вас не любили по-настоящему.

Иван: Любовь — это когда ты не треплешься, а идешь и работаешь.

Коньшина: Нет. Это рациональное. Это животное чувство. Сегодня полюбил одну, завтра другую. Да не подойдешь к другой, когда любишь одну!

Иван: Это у женщин такая любовь. У мужчин другая. Почему тогда природа такая глупая, что создала мужчину таким, который может осеменить тысячу женщин и тысячу детей за год родить. Ну вот почему?

Ведущий (второй жене, Анне): В представлении большого числа людей вы — любовница. Вас это обижает?

Анна: Нет.

Анна: За что, простите?

Жгутова: За тот разврат, в котором вы существуете. Вам никогда не было стыдно ни разу?

Анна: У нас с вами разные понятийные аппараты. То, что вы называете стыдом, для меня жизнь, которую я люблю, уважаю и ценю. Для меня это нормой было изначально.

Ведущий не оставляет попыток выведать, как же в семье происходит секс и не унижают ли других жен звуки, доносящиеся из комнаты мужа.

«То есть вы пришли в дом, познакомились с женой Ивана и остались на ночь?» — настойчиво спрашивал он и вторую жену Ивана, и третью. Девушки объясняли, что к тому моменту уже встречались с Иваном много месяцев, поэтому заезжали сразу. Но ведущего беспокоило одно — был ли секс сразу, а если нет, то когда, и были ли свидетели.

Далее в студию вывели детей. Все они несовершеннолетние, и их лица были размыты, так что картинка на экране больше напоминала криминальную хронику, нежели ток-шоу.

В конечный вариант монтажа это не вошло, но Поплавская говорит, что Колтовой начал расспрашивать детишек, знают ли они, «как зовут их личную маму». Участница съемок пыталась намекнуть ведущему, что они говорят не о том, о чем стоило бы, однако тот сослался на карточки с вопросами, которые ему составили редакторы. В результате пришедшая в негодование Поплавская призвала студию не превращать программу в цирк. Она остановила съемку и обратилась к аудитории.

«Меня потрясло, что все находящиеся в студии гости молчали даже тогда, когда я остановила запись программы и, обращаясь к залу, редакторам, продюсерам, ведущему программы, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми, выставив их перед всей страной, на федеральном канале в угоду рейтингу», — высказывала она возмущение в Facebook после съемок.

Поплавскую никто не поддержал, и она покинула студию. Однако в финальном монтаже это выглядело, словно актриса ушла, поскольку не в силах была больше смотреть на семью, устроившую Содом и Гоморру.

Клубничка во что бы то ни стало — похоже, таков девиз российских телешоу. Никто из ведущих крупных шоу этим не гнушается. Вспомнить только, как Андрей Малахов вместе со студией выведывали у Дианы Шурыгиной , что же произошло на вписке, где царили алкоголь и беспорядочный секс.

«Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать» эпохи «Пусть говорят» Малахова — это педофилы, которые насилуют детей, 14-летние, которые родили от 47-летних, или несовершеннолетние сестры, рожавшие от несовершеннолетних же братьев. У Малахова было алиби — социальный пафос: куда смотрят родители и органы опеки. С вопросами изнасилования он всегда был осторожен и старался быть корректным, обращаясь к жертвам, особенно когда речь заходила о несовершеннолетних. Чего не скажешь о его последователях с других телеканалов. К примеру, ведущему программы «Говорим и показываем» на НТВ Леониду Закошанскому необходимо было знать, как именно насиловал малолетнюю героиню ее отчим и сколько это длилось.

Ведущему НТВ истории об изнасиловании часто казались достаточным поводом выведать у жертв подробности. Те не были против, вероятно, потому, что за участие в программе получали деньги.

Секс — это гарантированный рейтинг. Обсуждать его напрямую вроде бы неприлично, поэтому телевизионные редакторы придумывают преломления, которые позволили бы поговорить об интиме под соусом общественных проблем. Так, в программе «Прямой эфир», которую вел Борис Корчевников , ныне трудящийся на православном телеканале «Спас», однажды решили обсудить секс-тренинги, нагнав в студию пуритан, считающих посетителей курсов по раскрепощению моральными уродами. Они пришли в ужас, когда на экране им продемонстрировали упражнение «пианино», которое практикуют на подобных курсах (голые мужчины шлепают по ягодицам выстроившихся в ряд обнаженных женщин — прим. «Ленты.ру»).

На авансцену один за другим выходили адепты секс-тренингов и все они подвергались порицанию. Единственным защитником компании единомышленников выступал Алексей Панин , которого страна еще недавно распинала всем миром за сексуальные эксперименты. Панин пытался объяснить, что людям необходимо учиться работать со своей сексуальной энергией, раскрепощаться, переставать клеить ярлыки на людей с разнообразными сексуальными предпочтениями (в конце концов, почему посторонних должно волновать, кто, с кем и как спит). Актер высказывал тревогу за то, что тема секса в России до сих пор табуирована и широкая аудитория не может говорить о нем без стеснения. Однако кто прислушается к человеку с таким бэкграундом? Панину посоветовали лучше стыдиться секса, чем вести такой развратный образ жизни, какой ведет он. В подтверждение на экран выводили его обнаженную фотосессию на летнем лугу.

«Лента.ру» уже писала о том, как Первый канал методично раскручивал историю жительницы рабочего поселка Токаревка Тамбовской области Залины Шавхаловой, матери десятерых детей, которая не могла привлечь отцов к ответственности за их общих детей. Консервативные гости студии «Мужское женское» без смущения шутили над обстоятельствами интимной жизни Залины. Горе-матери посвятили несколько выпусков: за счет Первого канала проводили экспертизы ДНК, каждый раз легкомысленную Залину пытались вразумить студийные эксперты.

На Залине редакторы программы «Мужское женское» не остановились. В одном из последних выпусков перед зрителями предстала 26-летняя Мария из Удмуртии, направо и налево изменяющая мужу Виталию, который старше ее на 27 лет и от которого она родила троих детей. Виталий в курсе всех измен, сам не раз видел жену с другими и даже заставал ее в постели с незнакомым мужчиной, но все прощал. Рассказывая о неверности супруги, он приходит к выводу: «Если реально смотреть на жизнь, она является, скажем так, шлюхой».

Виталий не вынес легкого поведения к тому же пьющей супруги, и пара рассталась. Марию лишили родительских прав, дети остались жить с отцом, а героиня продолжила поиски собственного счастья. Впрочем, у девушки другая версия. Она утверждает, что муж вел себя нестабильно и не вполне адекватно, бил ее, а однажды среди ночи вывез из деревни к реке, заставил раздеться и голышом переплывать водоем. Мокрая и в испорченной одежде она 10 километров добиралась до дома.

Однако студию Мария не убедила. Ведущий Александр Гордон дал слово, по его выражению, «главным экспертам — соседям», которые все как один утверждали, что Мария — девушка с пониженной социальной ответственностью. Для веса из Удмуртии в Москву вызвали женщину-почтальона, которая слышала, как Марию называют шалавой. «Вы шалаву не видели? Я говорю: „А кто такая?“» — поясняет почтальон, намекая: речь идет понятно о ком.

Закончилась передача в лучших традициях телевизионной сцены. ДНК-экспертиза, что дети, насчет которых сомневался Виталий, это его отпрыски, а под занавес зрителей ждала драка: на шоу пришел горячо любящий Машу поклонник Константин, который с порога ударил Виталия по лицу. Драчунов усмирили, а Гордон понадеялся на то, что это не последний визит гостей Удмуртии в передачу «Мужское женское».

Телевизионщики — боги маскировки, а потому выдать за общественно важную тему банальное перекладывание грязного белья для них не представляет проблемы.

На протяжении полугода под прикрытием переживаний за народного любимца Армена Джигарханяна телевидение максимально глубоко ныряло в корзину с его поношенным исподним. Все началось осенью 2017 года после того, как выяснилось, что жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская, будучи директором Московского драматического театра под руководством Джигарханяна, якобы вывела оттуда миллионы рублей. Артист попал в больницу, откуда заявил, что Цымбалюк-Романовская «вор, а не человек».

Актер не представлял, какой подарок преподнес журналистам, сразу ринувшимся копать под Виталину. Только «Пусть говорят» посвятили взаимоотношениям Джигарханяна и Романовской дюжину выпусков. Стоит ли уточнять, что создателей проекта беспокоили отнюдь не махинации в театре, а пересуды. Сотрудники канала то сталкивали лбами бывших жен Джигарханяна, то выставляли Цымбалюк-Романовскую исчадием ада, то реабилитировали. Виталина присутствовала на каждой передаче, выглядела хозяйкой положения, что дало повод для мнения о том, что женщина использует скандал ради самопиара, равно как и брак со знаменитым артистом.

Дошло до нелепицы. В программу «На самом деле», где героев проверяют на детекторе лжи, привели человека, который называл себя любовником Романовской. Украинский пианист Олег Полянский прилетел из Кельна, чтобы рассказать, что у него с Виталиной был роман.

Всю первую часть программы бывший адвокат Романовской Ирина Мазур , сменившая амплуа на ее обличительницу, утверждала, что бывшая подопечная напропалую изменяла Джигарханяну, а некоторые из любовников уже объявились на Facebook. По слухам, жена Джигарханяна избегала общения с журналистами, скрываясь со своим любовником в Грузии, подлил масла в огонь ведущий Дмитрий Шепелев . Цымбалюк все отрицала, а когда в финале перед публикой предстал пианист Полянский, заявила, что у нее не могло быть с ним романтических отношений, потому что он гей. Мужчина весьма удивился, настаивал, что сношения между ними все-таки были, но обсуждать интимные подробности отказался, как ни настаивали «специалисты по лжи». Нелепица в том, что в конце часовой программы выяснилось — если близость между Цымбалюк и Полянским и была, то случилась она еще до отношений с Джигарханяном, а значит, не было и измены, впрочем, как и какого-либо смысла в постановке этой передачи в эфир.

«На самом деле» позиционируется как «ток-шоу, которое помогает людям выяснить отношения». В реальности же телепроект помогает звездам второго и третьего эшелона, интерес к которым либо подутих, либо никогда не возникал, напомнить о себе при помощи скандала, пусть даже выдуманного.

В январе 2018 года в центре телешоу оказалась личная жизнь 27-летней актрисы Натальи Краско , прославившейся на всю страну благодаря разнице в возрасте со своим мужем, актером Иваном Краско , которому 87. В 2015 году их свадьба произвела фурор, однако эффект оказался кратковременным: поначалу Наталью звали на шоу, но спустя время телевидение о ней забыло.

По сюжету передачи, у Натальи появился молодой человек по имени Александр, который пришел сделать заявление, что между ними связь. Девушка настаивала — он не более чем очередной поклонник, коих у нее немало. Она принимала ухаживания, но большого значения этим отношениям не придавала. Александр настаивает, что это не так. Интим был, но заострять внимание на этом он не хочет. Девушка жеманничает: хоть и отнекивается, но кокетливо, невпопад улыбается и путается в аргументах.

Расставить точки над «i» решила приглашенная в качестве эксперта заслуженная артистка России Людмила Поргина . «Если вы любовник, это подозревает постель и секс. Был ли у вас секс? Говорите правду! Иначе вы не любовники, а „ля-ля, тополя“, — безапелляционно потребовала артистка, чем вызвала овации зрительного зала.

Александр: Секс — это интимно, я не хочу на эту тему разговаривать.

Поргина: Значит, вы просто ее оскорбили, назвав вас любовниками.

Александр: Я никого не оскорблял, я сказал правду.

Ведущий Дмитрий Шепелев: Так вы не признаете ничего. (театрально) Вы говорите ни о чем. Вы говорите, что любовники, но отказываетесь говорить на любовную тему.

Александр: Я сюда пришел не для того, чтобы говорить про постельные сцены с Наташей.

Расспросы ведущего не давали результатов, поэтому Поргина вновь ринулась в наступление.

В конце концов Александру пришлось признать, что секс был, и он подтвердил это перед мужем Натальи Иваном Краско, которого тоже привели в студию. Актер заявил: несмотря ни на что, верит жене. „Вообще женский характер — штука очень тонкая, даже тоньше, чем Восток. Я так думаю, поскольку все больше и больше постигаю Наташу и ее характер“, — заключил артист. А далее ему пришлось выслушать, что Александр нравится его жене как мужчина, что она целовалась с ним (но только в щечку), что с супругом она „в том числе из-за пиара“, но детектор лжи (в этой программе действующий по обстоятельствам) показал, что секса между молодыми людьми не было.

Ведущий: Я благодарен Наталье за ее честность, за ее честь и за ее любовь. (патетично, с расстановкой) И на сегодня достаточно лжи, говорю я, обращаясь к Александру.

Хотелось бы обратить эту фразу телевизионным начальникам, познавшим прелесть постправды и не стесняющимся пичкать миллионы зрителей откровенным фальсификатом. „Ты не поверишь“, но многие принимают его за чистую монету.