Меняем жизнь к лучшему! 7 вещей в доме, которые крадут вашу энергию

Мусор и хлам Вы удивитесь, но беспорядок не только может охарактеризовать вас как плохую хозяйку и неряху, но и накликать безденежье в ваш дом. Поэтому если вы за собой наблюдаете привычку складировать пустые коробки из-под техники и другое старье на балконе, то не удивляйтесь, что жизнь не складывается и долгожданное благополучие так и не наступает. Эксперты уверяют, что деньги, например, обладают своей собственной энергией, которая несопоставима с негативной энергетикой бардака. Иными словами, мечтаете, чтобы деньги постоянно водились в кошельке — подружитесь с гаджетами для уборки и перестаньте захламлять помещение. Вещи, которые пришли в негодность, и разбитая посуда Старая одежда, которая потеряла свой товарный вид, износилась или порвалась, должна немедленно отправиться на свалку. То же самое касается стоптанной обуви, а также посуды, на которой есть сколы или трещины. Мало того, что пользоваться такими вещами небезопасно и неэстетично, так они еще забирают вашу энергию, принося разлад и бесконечные ссоры в дом. Кстати, вещи, оставшиеся от усопших родственников, также не рекомендуется хранить в квартире. Подчеркиваем, что речь идет исключительно об одежде или обуви. На какие-то другие предметы, которые вам достались в наследство, это правило не распространяется. Но лишь в том случае, если соседство с данными вещами не вызывает у вас негативные эмоции. Засохшие букеты Несмотря на то, что многие дизайнеры интерьеров настойчиво рекомендуют украшать помещение сухими или искусственными цветами, используя их в качестве декоративного акцента, специалисты по фэншуй советуют все же отказаться от этой идеи. А все потому, что неживые растения способны негативно влиять на ваше здоровье, забирая энергию и лишая сил. Поэтому вы будете чувствовать себя словно выжатый лимон, которому абсолютно все равно, что происходит вокруг, лишь бы только его не трогали. Подарки бывших возлюбленных Люди, с которыми вы расстались по каким-либо причинам, не должны больше присутствовать в вашей жизни. Психологи уверяют: сохраняя презенты ваших бывших, вы тем самым неосознанно закрываете доступ новым отношениям. Другими словами, все эти вещи, сохраняющие энергетику других людей, мешают вам найти новую любовь и стать счастливыми. Поэтому если вы уже долгое время коротаете вечера в одиночестве и никак не можете встретить мужчину своей мечты, проведите ревизию на полках и посмотрите, не завалялся ли там какой-нибудь сувенир от экс-ухажера. А как же быть с украшениями? На самом деле, после окончания отношений драгоценности (кольца в первую очередь) принято возвращать тому, кто их вам преподнес. Но данного правила мало кто придерживается в наше время. Старый веник Не во всех домах сохранились веники — их вытеснили навороченные пылесосы и другие гаджеты для уборки. Однако если в вашей квартире данный раритет присутствует, проверьте, отвечает ли он определенным требованиям. Начнем с того, что еще наши предки верили в то, что веник символизирует деньги и благополучие. Но тут есть свои нюансы. Если вы продолжаете пользоваться веником, который уже истерся, то можете ненароком накликать безденежье и даже болезнь. По той же причине нельзя подметать полы вечером или мести мусор к порогу — так вы «выметаете» все деньги и здоровье из дома. Магниты на холодильнике Признайтесь, вы тоже привозите из различных поездок магнитики и украшаете ими холодильник? Однако подобным керамическим безумием ни в коем случае нельзя завешивать технику, и не только потому, что это выглядит безвкусно. Это может закрыть доступ положительной энергии в ваш дом и спровоцировать болезни и другие проблемы со здоровьем. Если вам уж так хочется сохранить воспоминания о тех местах, где вам удалось побывать, тогда выделите отдельную коробочку для магнитиков и периодически доставайте ее, чтобы полюбоваться на свои «сокровища». Изображения животных и птиц Держать в доме чучела животных — одна из самых плохих идей, которая когда-либо могла прийти кому-то в голову. Эксперты обращают внимание на то, что рога, например, могут не только накликать на вас болезни, но и стать причиной утраты близкого человека. А изображение рыб может сделать вас уязвимым и неспособным быстро реагировать на ту или иную ситуацию. Собака или лев с открытой пастью также попали в немилость. Согласно приметам, эти животные могут лишить вас интуиции и накликать несчастья на ваш дом. Морские ракушки, кстати, тоже не стоит привозить из путешествий. Считается, что они приводят к ухудшению работы сосудов и сердца. Кроме того, они являются отличным пылесборником и провоцируют появление аллергии и других заболеваний. Фото: Shutterstock