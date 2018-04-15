«Мышиный гиацинт» — мускари

Ярко-синие соцветия мускари армянского появляются в саду одними из первых. Эти неприхотливые мелколуковичные оказались у меня случайно. Но, присмотревшись к ним внимательнее, я начала понемножку пополнять свою коллекцию.

Мускари армянский

Выращивание мускари и уход за ними

Мускари примечательны своей способностью очень быстро разрастаться: за сезон одна луковичка образует целое гнездо. Некоторые мои знакомые даже жалуются, что мускари у них стал как сорняк: один раз посадил — не выведешь. Не знаю, не жалуюсь… Может, потому что вывести их не пытаюсь, скорее, наоборот — завести. В принципе, выращивать мускари просто. Осенью здоровые луковички высаживаются в сад. Зимуют они отлично, так что укрытия не требуется. Какого-либо специального ухода мускари тоже не требуют: удаляем увядшие соцветия, весной вносим компост (мускари не любит минеральных удобрений, но хорошо реагирует на органические), периодически (примерно раз в три года) делим разросшиеся гнезда — вот и все заботы.

Мускари — неприхотливое растение. Фото автора

автора Сажать можно и на солнечном участке, и в полутени, например, под кустарниками. Почва нужна с хорошей водопроницаемостью — намокания луковицы не выносят; влага им требуется лишь весной, но без застоя воды. Особых требований к почве у растения нет, хотя на плодородном грунте цветение будет обильнее, продолжительнее, а луковицы — крупнее.

Мускари нетребовательны к почве. Фото автора

автора Выбирая компаньонов и место для посадки мускари, важно помнить, что их листва после цветения отмирает, так что рядом сажают растения, которые скроют увядающую зелень.

Мускари у пруда

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Мускари в саду

Синие цветки мускари выразительнее всего в больших и маленьких группах. Ранней весной они эффектно выделяются на фоне еще не распустившихся кустарников; очень удачно и их сочетание с ярко-желтой цветущей форзицией. В цветниках уместно сочетать их с белыми и желтыми нарциссами, ярко-красными, оранжевыми и желтыми тюльпанами.

Мускари в цветнике. Фото автора

автора У меня самой удачной оказалась посадка мускари возле маленького прудика, где ранней весной они соседствуют с очитками, крокусами, хионодоксами, нарциссами, а затем их листву полностью скрывают разросшиеся хосты, астильбы и фиалка трехцветная.

Мускари Blue Spike и рябчик шахматный Alba. Фото автора

автора Позднецветущие мускари хорошо смотрятся под лимонником. От их увядающих листьев отвлекает внимание и зелень самой лианы, и густая листва растущих рядом ландышей и безвременников. Хороши мускари и в компании голубой хосты — они поддерживают и дополняют друг друга.

Blue Spike

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Виды и сорта мускари

Разновидностей мускари множество, и не все из них цветут ранней весной — в апреле; есть и позднецветущие — их цветками можно любоваться во второй половине мая — начале июня. На фотографии вверху как раз такой сорт — махровый 'Blue Spike'. Несмотря на то, что в каталоге обозначено, что цветет он в апреле-мае, по факту цветки появляются значительно позже. Он относится к наиболее распространенному виду — мускари армянский (Muscari armeniacum).

Мускари армянский (Muscari armeniacum). Фото автора

автора Другие популярные сорта этого вида — нежно-голубые 'Heavenly Blue' и 'Cantab'. По-своему хорош мускари широколистный (Muscari latifolium), который, помимо необычных для этого растения листьев, давших название виду, отличается двухцветными соцветиями: снизу они фиолетовые, а вверху — синие

Мускари широколистный (Muscari latifolium). Фото автора

автора Мускари лазурный (Muscari azureum), он же ложномускари лазоревый (Pseudomuscari azureum) или гиацинтник лазоревый (Hyacinthella azurea) родом из Турции. Этот вид в природе обитает на сухих горных склонах, поэтому совершенно не выносит переувлажнения — избыток влаги для него губителен.

Мускари лазурный (Muscari azureum). Фото автора

автора Белые мускари вообще очень эффектны и нарядны, а потому пользуются популярностью. На фото ниже — сорт 'Album', выведенный на основе другого вида — мускари кистевидного, или гроздевидного (Muscari botryoides).

Мускари кистевидный, или гроздевидный (Muscari botryoides), сорт Album. Фото автора

автора Мускари Оше (Muscari aucheri), или мускари Тубергена (Muscari tubergenianum) стал основой для очаровательных сортов с «магическими» именами — белоснежного 'White Magic'…

Мускари Оше (Muscari aucheri), или мускари Тубергена (Muscari tubergenianum), сорт White Magic. Фото автора

автора … и нежного 'Ocean Magic':

Мускари Оше (Muscari aucheri), или мускари Тубергена (Muscari tubergenianum), сорт Ocean Magic. Фото автора

автора А вот мускари-хамелеоны сорта 'Fantasy Creation', которые эффектно смотрятся в каталоге, в саду меня нисколько не впечатлили. Они действительно меняют окраску и в полном расцвете выглядят неплохо, но вполне обыкновенно. А поначалу цветки имеют какой-то неопрятный буро-зеленый цвет. Ну, наверное, на любителя…

Fantasy Creation

автора К сожалению, не проросли у меня луковички мускари хохлатого — очень необычного сиреневого цветка с забавным хохолком на макушке. А еще я высмотрела в каталоге мускари с желтыми цветками — сорт 'Golden Fragrance' и изумительный темно-васильковый мускари армянский, распустившиеся цветки которого имеют аккуратную белую каемку (сорт 'Dark Eyes'). Так что моя коллекция точно будет пополняться! Этим замечательным цветам также посвящены публикации:

15 моих самых любимых сортов мускари

Гадючий лук или мышиный гиацинт

Мускари сорта 'Blue Spike'

Мускари 'Неглектум', или Сине-голубая краска весны

Мускари