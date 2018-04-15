Дорожки в вашем саду

Каждый владелец садового участка рано или поздно сталкивается с необходимостью создания дорожек в своем саду.

Дорожка из гравия и камня

Одним хочется, чтобы садовые дорожки были красивыми, прочными, легкими в исполнении и сравнительно недорогими. Другие предпочитают строить «на века», с большим вложением сил и средств. Попробуем разобраться в широком разнообразии садовых дорожек.

Типы садовых дорожек

Все дорожки можно разделить по типу материала, из которого они изготовлены. Выбирать материал для изготовления дорожки вы должны исходя из стилистики вашего сада и финансовых возможностей.

Бетон или бетонные плитки

Дорожки с таким покрытием, пожалуй, имеют наиболее высокую популярность на дачных участках нашей страны. Такие дорожки морозоустойчивы, долговечны, очень прочны и сравнительно недороги.

Бетонная дорожка

Бетонные плитки могут быть использованы как для пешеходных тропинок, так и для автомобильных проездов. Сами плиты из бетона могут иметь различную конфигурацию: шестигранник, волна, кирпич, уголок и др.

Натуральный камень

По мнению многих, это лучший вариант с эстетической и практической точек зрения. Однако такие дорожки обойдутся вам недешево. Для производства дорожек из натурального камня используют мрамор, гранит, лабрадорит, базальт, известняк и другие.

Дорожка из натурального камня

Сегодня вы можете приобрести покрытие для дорожек из натурального камня абсолютно различных цветов и форм. Особенно актуально между такими камнями смотрится мелкая травка или мох.

Трава между камнями выглядит очень живописно

Важно: не забудьте проконсультироваться у специалиста о том, насколько скользок тот или иной материал.

Галька, гравий и щебень

Это, пожалуй, самый нетрудоемкий и достаточно дешевый вариант. Все, что необходимо для создания такой дорожки, — четко очертить границы, закупить материал и насыпать его ровным слоем. Этот вариант подходит и для мест, где дорожку сложно замостить чем-то другим в связи с ее конфигурацией.

Гравийная дорожка

Кирпич

Кирпич заслужил доверие за простоту укладки, относительную дешевизну и теплую цветовую гамму.

Дорожка из кирпича

Дерево

В продаже сегодня можно встретить огромное количество деревянных покрытий для дорожек. Они обработаны специальным составом от скольжения и гниения. Но тем, кто предпочитает долговечные варианты, все-таки следует выбирать другие покрытия.

Дорожка из досок

Пластик

Такие дорожки — прекрасный экономичный вариант для многих дачников. Чаще всего в продаже можно встретить настилы размером 30х30 см, которые легко соединяются друг с другом.

Дорожка из пластика. Фото с сайта news.hitsad.ru Керамическая плитка

Основной плюс такого покрытия — декоративный внешний вид. Поверхность плитки покрывается глазурью разных цветов, что дает возможность делать дорожки с разнообразными узорами или даже использовать отходы после ремонта.

Керамическая плитка

Существует огромный выбор плитки, имитирующей натуральный камень. Как и в случае покрытия из камня, не стоит забывать о степени скользкости плитки. Лучше выбирать рифлёные варианты.

Декоративный бетон

Этот материал подходит тем, кто не может выбрать между плиткой и обыкновенным бетоном. В состав этого материала входят различные добавки, делающие его стойким к температурным перепадам, механическим повреждениям и ультрафиолету.

Дорожка из декоративного бетона

Однако ежегодно такие дорожки придется обрабатывать влагозащитными растворами. Цена декоративного бетона в среднем в 2 раза выше, чем у тротуарной плитки, что также снижает спрос на него.

Дорожки из подручных материалов

Этот вид сегодня набирает популярность. Создание такой дорожки обойдется вам недорого, но принесет массу положительных эмоций. Именно поэтому дорожки из подручных материалов становятся все популярнее сегодня. Вы можете:

Сделать шаговую дорожку из самодельных сегментов, так называемых stepping stones, или из спилов бревен;

Дорожка из деревянных спилов

Выложить мозаику на дорожке из гальки;

Дорожка из гальки

Или даже из пластиковых крышечек.

Дорожка из пластиковых крышечек. Фото с сайта ok.ru Количество вариантов ограничивается только вашей фантазией. После выбора покрытия для садовой дорожки:

Подумайте, где она будет располагаться. Исходным пунктом планирования является дом. Желательно, чтобы основные маршруты шли без извилистых изгибов. Лучше всего натянуть нитки по маршруту прохождения дорожек.

Не забудьте определить ширину дорожки. Есть одно основное правило: два идущих навстречу человека должны спокойно разминуться на вашей дорожке. Оптимально делать садовые дорожки шириной 1-1,5 м, а тропинки — не более полуметра.

Учитываем уклон дорожки. Он необходим, чтобы вода не застаивалась на ней. Если дорожка огибает цветник, лучше сделать возвышение в несколько сантиметров. Это поможет сохранить ее сухой после полива цветника.

Неважно, из какого материала вы будете делать садовую дорожку, — из бетона, натурального камня, дерева, кирпича, пластика, — не забывайте: это процесс творческий. Ваши возможности ограничены только вашей фантазией.

Создание дорожки — процесс творческий

Разнообразие материалов в продаже сегодня способно удовлетворить самые неожиданные запросы. Дерзайте, и у вас все получится! Хорошим подспорьем вам станут следующие публикации о дорожках:

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А из чего сделаны ваши садовые дорожки?