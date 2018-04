10 самых молодых бабушек российского шоу-бизнеса 

Фото: www.legion-media.ru Бабушкой София Михайловна стала в 46 лет, когда в 1994 году у сына Руслана Евдокименко родился сын Анатолий. Второй раз мужчина осчастливил маму спустя шесть лет: на свет появилась внучка София. София Михайловна часто бывает на гастролях, поэтому внуков видит редко, но, по словам Руслана, когда у звезды появляется возможность увидеться с ними, делает это с огромной радостью. ❤️ Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 6 Авг 2017 в 4:14 PDT Меня никто бабушкой не называет. У нас в семье есть Соня-старшая и Соня-младшая. Никогда я не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней. Это желание внуков. Они мне говорят: «Никто не верит, что ты наша бабушка! Очень молодая!»

Фото: www.legion-media.ru Алена Бабенко стала бабушкой в 43 года, когда у сына Никиты и невестки Саломеи в 2015 году родился сын Теодор.

Чуть больше двух лет назад эти скоростные дети сделали меня бабушкой, и это круто! Что такое беременная невестка? Это когда свекровь, будущая бабушка, бегает вокруг нее и кричит: «А кто у вас будет? А как вы назовете моего внука или внучку?»

— вспоминала актриса в интервью журналу «Караван историй». Как признавалась Бабенко, дети шокировали ее выбором имени для малыша. Изначально вместе они решили назвать мальчика Иваном. Но после рождения молодые родители объявили, что их сын будет носить имя Теодор, а Иваном ребенок стал при крещении. #мойТеоhappy!❤️❤️ Публикация от Alena Babenko (@ajanelena) 29 Сен 2017 в 12:02 PDT Когда Алена разместила в своем «Инстаграме» нежное фото с внуком, поклонники тут же завалили звезду комплиментами. Кто-то даже отметил: «Лен, ты здесь не бабушка, а юная мама!» Бабенко задумывается о том, как к ней будет обращаться Теодор. Актриса еще не решила, насколько это хорошо, когда внуки зовут тебя по имени. Алла Пугачева

Фото: www.legion-media.ru Алла Борисовна — одна из самых молодых бабушек российского шоу-бизнеса. Первого внука Никиту в 42 года ей подарила дочь Кристина (напомним, Орбакайте стала мамой в 19 лет). Позже в документальном фильме «Алла Пугачева — моя бабушка» (снят в 2014 году) Никита расскажет:

Для меня всегда бабушка была таким солнечным лучиком, который иногда приходит в гости и заносит в дом энергетику.

Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она — Алла, Аллуся!

Фото: Starface.ru Вот уж кого, а Наргиз сложнее всего представить бабушкой в общепринятом смысле этого слова. Согласитесь, татуировки и эпатажная внешность плоховато вяжутся с таким статусом. Но Наргиз ломает все стереотипы на корню — в 43 года певица стала бабушкой. Внука Ноя, которого звезде подарила дочь Сабина, счастливая бабушка называет «мой маленький принц». Our first day of school 🌝 Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 11 Сен 2017 в 7:23 PDT Фотография с Ноем, которую в своем «Инстаграме» разместила Наргиз, тут же разделила поклонников на два лагеря. Первые стали осыпать звезду комплиментами и умилениями: «Стильная бабушка», «Крутая! Даже язык не поворачивается бабулей назвать», «Трудно поверить», «Всем бы такую бабушку!», «Бабушка Наргиз. А есть фото, где она вяжет внуку носочки или печет пирожки? Я бы с удовольствием посмотрела». Вторые советовали звезде изменить внешность или хотя бы отрастить волосы. Но, как показывает житейская практика, внешность не влияет на взаимоотношения с детьми, а вот редкие визиты могут ситуацию ухудшить. Наверное, поэтому Наргиз старается как можно чаще навещать внука (дочь Сабина живет в США) и держит со своими родными постоянную связь по скайпу. Светлана Бондарчук