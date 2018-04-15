10 самых молодых бабушек российского шоу-бизнеса

Когда мы говорим о бабушке, в голове обычно возникает образ заботливой женщины с благородными морщинками, платочком на голове и пряжей в руках. Насколько это обоснованно? В день рождения Аллы Пугачевой (15 апреля многодетной матери, бабушке троих внуков исполнится 69 лет) мы решили познакомить читателей «Летидора» с известными женщинами, которые очень рано обзавелись внуками. Не удивляйтесь, если увидите в нашем рейтинге (а так оно и будет) молодых и активных красавиц, которым море по колено! София Ротару

Фото: www.legion-media.ru Бабушкой София Михайловна стала в 46 лет, когда в 1994 году у сына Руслана Евдокименко родился сын Анатолий. Второй раз мужчина осчастливил маму спустя шесть лет: на свет появилась внучка София. София Михайловна часто бывает на гастролях, поэтому внуков видит редко, но, по словам Руслана, когда у звезды появляется возможность увидеться с ними, делает это с огромной радостью. ❤️ Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 6 Авг 2017 в 4:14 PDT Меня никто бабушкой не называет. У нас в семье есть Соня-старшая и Соня-младшая. Никогда я не слышала, чтобы меня внуки называли бабушкой. Только Соней. Это желание внуков. Они мне говорят: «Никто не верит, что ты наша бабушка! Очень молодая!»

— признавалась артистка в интервью « Комсомольской правде ». «Летидор» полностью согласен с Анатолием и Соней. Несмотря на то что в августе Ротару отметит 71-летие, называть ее бабушкой язык не поворачивается. Алена Бабенко

Фото: www.legion-media.ru Алена Бабенко стала бабушкой в 43 года, когда у сына Никиты и невестки Саломеи в 2015 году родился сын Теодор.

Чуть больше двух лет назад эти скоростные дети сделали меня бабушкой, и это круто! Что такое беременная невестка? Это когда свекровь, будущая бабушка, бегает вокруг нее и кричит: «А кто у вас будет? А как вы назовете моего внука или внучку?»

— вспоминала актриса в интервью журналу «Караван историй». Как признавалась Бабенко, дети шокировали ее выбором имени для малыша. Изначально вместе они решили назвать мальчика Иваном. Но после рождения молодые родители объявили, что их сын будет носить имя Теодор, а Иваном ребенок стал при крещении. #мойТеоhappy!❤️❤️ Публикация от Alena Babenko (@ajanelena) 29 Сен 2017 в 12:02 PDT Когда Алена разместила в своем «Инстаграме» нежное фото с внуком, поклонники тут же завалили звезду комплиментами. Кто-то даже отметил: «Лен, ты здесь не бабушка, а юная мама!» Бабенко задумывается о том, как к ней будет обращаться Теодор. Актриса еще не решила, насколько это хорошо, когда внуки зовут тебя по имени. Алла Пугачева

Фото: www.legion-media.ru Алла Борисовна — одна из самых молодых бабушек российского шоу-бизнеса. Первого внука Никиту в 42 года ей подарила дочь Кристина (напомним, Орбакайте стала мамой в 19 лет). Позже в документальном фильме «Алла Пугачева — моя бабушка» (снят в 2014 году) Никита расскажет:

Для меня всегда бабушка была таким солнечным лучиком, который иногда приходит в гости и заносит в дом энергетику.

Пугачева всегда активная и очень стильная, несмотря на кучу забот и обязанностей: концерты, гастроли, появление еще одного внука ( Дени Байсаров родился в 1998 году), внучки ( Клавдия Земцова появилась на свет в 2012 году) и рождение собственных детей (напомним, в 2013 году Примадонна стала мамой двойняшек Гарри и Лизы. К слову, статус «бабушка» звезда имеет только по факту. В жизни внуки так ее не называют. Как-то в интервью газете «Дни.ру» Дени Байсаров рассказал о том, как внуки обращаются к своей знаменитой родственнице:

Началось это с Никиты. Он первый стал к ней так обращаться. Ни он, ни я, ни Клава не зовем Аллу бабушкой. Потому что нельзя такую прекрасную женщину называть бабушкой. Она — Алла, Аллуся!

Фото: Starface.ru Вот уж кого, а Наргиз сложнее всего представить бабушкой в общепринятом смысле этого слова. Согласитесь, татуировки и эпатажная внешность плоховато вяжутся с таким статусом. Но Наргиз ломает все стереотипы на корню — в 43 года певица стала бабушкой. Внука Ноя, которого звезде подарила дочь Сабина, счастливая бабушка называет «мой маленький принц». Our first day of school 🌝 Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 11 Сен 2017 в 7:23 PDT Фотография с Ноем, которую в своем «Инстаграме» разместила Наргиз, тут же разделила поклонников на два лагеря. Первые стали осыпать звезду комплиментами и умилениями: «Стильная бабушка», «Крутая! Даже язык не поворачивается бабулей назвать», «Трудно поверить», «Всем бы такую бабушку!», «Бабушка Наргиз. А есть фото, где она вяжет внуку носочки или печет пирожки? Я бы с удовольствием посмотрела». Вторые советовали звезде изменить внешность или хотя бы отрастить волосы. Но, как показывает житейская практика, внешность не влияет на взаимоотношения с детьми, а вот редкие визиты могут ситуацию ухудшить. Наверное, поэтому Наргиз старается как можно чаще навещать внука (дочь Сабина живет в США) и держит со своими родными постоянную связь по скайпу. Светлана Бондарчук

Фото: Starface.ru Когда смотришь фото бывшей жены Федора Бондарчука , в голову не придет, что эта красивая, стройная модель, актриса и телеведущая уже бабушка. Да не одной, а сразу двух красавиц-внучек! В первый раз Светлана взяла на руки внучку в 43 года (Маргарита родилась у сына Сергея и его жены Таты в 2012 году), вторая внучка Вера в звездной семье появилась спустя два года. Трое в лодке, не считая собаки 🐶 🎂 💕 #фаннилабрадудль Публикация от Sveta R (@a030aa) 6 Дек 2017 в 10:11 PST Светлана часто навещает внучек и проводит с ними много времени. В своем интервью журналу Tatler она рассказала о том, что на своем камине выбила имена детей и внуков. Сами понимаете, что в первую очередь делают девочки, когда оказываются в гостях своей бабушки — конечно же, исследуют камин! Жанна Эппле

Фото: www.legion-media.ru Бабушкой известную актрису в 53 года сделал ее старший сын Потап и его жена Ангелина. Своему сыну молодые родители выбрали необычное имя — Север. Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) 18 Фев 2018 в 12:49 PST Жанна очень тепло встретила внука и даже дала ему наставления на своей страничке в «Инстаграме»:

Добро пожаловать в наш дом, СЕВЕР. Постигай этот мир так, как и положено северу, — напористо и крепко. Мы с твоими родителями сделаем все, чтобы на твоем пути было как можно меньше трудностей и больше тепла и прекрасных людей. Ты выбрал отличную семью!

Поклонники тут же стали писать актрисе слова поздравления: «Какое необычное имя, Север. Желаю вашей крохе идеального здоровья, а вам много, много терпения», «Какая прелесть! Еще один мальчишка в вашем доме», «Очень рада за вас. У мальчика будет просто поразительно красивая бабушка». Жанна — прекрасная мама, воспитавшая одна двоих сыновей. Свою невестку она называет дочкой и проявляет к ней очень нежные чувства. Мы уверены, что и бабушка из Жанны выйдет отличная. Мария Шукшина

Фото: www.legion-media.ru Мария Шукшина впервые стала бабушкой в 45 лет. В 2015 году внука Вячеслава ей подарила дочь Анна. И, как отмечают многие поклонники звезды, он растет копией бабушки. Мария — многодетная мама (у нее четверо детей — дочь Анна, сын Макар и близнецы Фома и Фока). Разумеется, актриса — великолепный воспитатель для своих детей. Но, как сама уверяет, внуки — это совсем другое дело. Бабушке разрешено их баловать. #марияшукшина Родная моя! С днем рождения! Молю Бога о здоровье всех вас, крепкой вере и пути достойном! Мудрости, стойкости, терпения и сил! Любви и понимания! Мама @shukshina_anny #сднемрождения #доченька #радость #всемдобра Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) 1 Июл 2017 в 11:42 PDT Так получилось, что у меня каждый девять лет появлялся на свет ребенок. Ане 27 лет, Макару 19 лет, по 11 лет Фоме и Фоке. Только начинаешь скучать по муси-пуси, по маленькому комочку, и опять рожаешь. А через девять лет после близнецов появился внук Славик. Меня он пока никак не называет. Впрочем, к званию бабушки я отношусь спокойно. А вот когда у моей мамы появилась первая внучка, она сразу сказала: «Никакой бабушки. Я Лида»,

рассказывала Мария Шукшина в 2016 году в интервью «Антенне».

Кстати, Вячеслава с нетерпением ждала не только бабушка, но и прабабушка — Лидия Федосеева–Шукшина (советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР). Мария и Лидия думали, что родится внучка, так как в роду чаще появлялись девочки. Поэтому внука они встретили с особенной радостью. Эмма Малинина

Фото: www.visualrian.ru Эмма Малинина не только супруга известного певца Александра Малинина , но и серьезная бизнес-леди, кандидат медицинских наук, врач-гинеколог и глава частной клиники и сети аптек. В 45 лет Эмма впервые стала бабушкой. Внука Платона ей подарил старший сын Антон, а спустя пять лет в семье Малининых родилась еще и внучка Арианна. Поклонники не устают восхищаться, насколько мастерски Эмме удается совмещать работу, материнство, функции бабушки и выглядеть при этом на все сто! Даже поверить не могу, что это мои ВНУКИ 😍❤️😊#ПлатонМалинин #АрианнаМалинина Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 28 Авг 2017 в 5:26 PDT В одном из интервью Эмма сказала:

У меня нет вот этого: «Ах, я уже бабушка, жизнь закончена!» Это огромное счастье — наслаждаться общением с внуками, когда ты еще в добром здравии. Вот сейчас, например, забрала у детей маленькую Арианну, отпустила их отдохнуть. Если у тебя есть энергия, есть силы и есть задор, ты возраста не чувствуешь. А некоторые и в 20 лет еле ноги волочат: «Это я не могу, это не хочу, это не умею, жизнь-кошмар!» А я все хочу успеть, всему научиться, для меня все важно.

Напомним, сын Антон родился в 1982 году в первом браке Эммы. Позже мальчика усыновил Александр Малинин. Татьяна Овсиенко

Фото: Starface.ru Исполнительница известного хита «Школьная пора» и «Женское счастье» примкнула к рядам звездных бабушек в 48-летнем возрасте. Внуком Александром (родители называют мальчика Алекс) в 2015 году ее осчастливил приемный сын Игорь. Правда, увидеть его Татьяна смогла только через 1,5 года, когда полетела в Майами на крестины мальчика. В интервью она не раз признавалась, что счастлива примерить на себя роль бабушки. Однако стройную блондинку с натяжкой можно представить в этой роли. Тем более что Татьяна признавалась в интервью «СтарХиту» в своем желании стать матерью:

Сейчас пройдем все обследования. Как Бог даст. Говорят, что и в моем возрасте рожают. Я бы очень хотела. Есть у нас еще немного времени. Дать жизнь — это моя мечта, очень часто по этому поводу грущу… Плачу иногда, снится всякое… Саша аккуратно эту тему обходит. Все будет хорошо.

Напомним, приемный сын Татьяны Овсиенко и ее бывшего супруга Игорь Дубовицкий улетел учиться в США. Он полностью обосновался в Майами, где в 19 лет завел свою семью, женившись на бразильянке по имени Заийя. Татьяна Лютаева

Фото: Starface.ru Татьяна впервые стала бабушкой в 49 лет. Ее дочь Агния Дитковските в браке с Алексеем Чадовым родила первенца Федора. К слову, мальчик появился на свет в присутствии бабушки: в момент родов актриса находилась рядом со своей дочерью.

Я безмерна счастлива! Мне очень нравится быть бабушкой. Более того, скажу вам, что готова и дальше получать такие подарки от своей дочери, надо продолжать род. К тому же детки очень быстро растут, а нам всегда хочется повозиться с малышами,