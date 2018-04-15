Звезды, которые изуродовали себя пластикой и делают вид, что нравятся себе такими

Рене Зеллвегер

Несмотря на то, что изменения во внешности Рене Зеллвегер очевидны, актриса продолжает утверждать, что не прибегала к услугам пластических хирургов. Рене нравится себе с «новым» лицом и всячески избегает разговоров о том, что именно ей пришлось в себе поменять.

А вот поклонники от такой трансформации не в восторге: многие из них полюбили Зеллвегер за роль журналистки-неудачницы Бриджит Джонс и уверены, что во время съемок первой части она выглядела идеально.

Донателла Версаче — живой пример того, как далеко можно зайти в своем увлечении пластикой. Модельер меняла форму носа, увеличивала грудь, делала многочисленные инъекции Ботокса, увеличивала губы — и это только малая часть того, что она изменила в себе.

Вероятно, Донателла просто не хотела стареть, но ее попытки продлить молодость привели к необратимым последствиям. Впрочем, те, кто давно знаком с модельером, не обращают внимания на ее внешность: да и сама Версаче чувствует себя привлекательной и уверенной в себе.

Джоселин Вильденштейн

Джоселин Вильденштейн или «женщина-кошка» — дама крайне странная. Ее зависимость от пластической хирургии началась после измены мужа, миллиардера Алека Вильденштейна. Супруг увлекся молоденькой девицей, и Джоселин, перепробовав все возможные способы вернуть его, решила пойти на крайние меры: превратиться в предмет его главной страсти. Дело в том, что на протяжении всей жизни Алек обожал львов.

В результате, Джоселин сделала себе кошачий разрез глаз, вставила импланты, обколола лицо Ботоксом и гиалуроновой кислотой и окончательно потеряла человеческий облик. Увидев такие перемены, неверный супруг не то что не вернулся, он бежал от экс-возлюбленной без оглядки. Но своей внешностью Вильденштейн осталась довольна. Да и личная жизнь у нее со временем наладилась.

В молодости Микки Рурк был настоящим красавчиком: после выхода на широкие экраны мелодрамы «9 ½ недель» актер стал секс-символом своего поколения.

Но помимо съемок Микки также занимался боксом. Именно из-за спортивных травм ему пришлось сделать свои первые пластические операции (он перенес 5 ринопластик, восстанавливал раздробленную скулу и корректировал форму губ). Только вот этого актеру оказалось недостаточно: позже он решил вернуть молодость и так увлекся, что перестал быть похожим на себя прежнего.