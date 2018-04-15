Как понять, что ваши отношения развиваются слишком быстро

Вам перестало хватать личного пространства

Кажется, ваш новый бойфренд не готов жертвовать ни минутой, проведенной с вами. Он заполнил собой весь свободный эфир, и вы чувствуете, как вам становится немного душно. Вам, конечно, льстит то, что он звонит и пишет вам каждый час, но это довольно быстро начинает надоедать. Всем нам нужно время для себя — и только для себя. Если вам этого самого времени совсем не хватает, пора донести это до вашего партнера. Только осторожно и без негатива.

Вы стали вечным +1 Он зовет вас везде: на футбол, на вечеринку к его другу, на съезд любителей пива и на конференцию по криптовалюте. В общем, куда надо и куда не очень. Кажется, пора объяснить парню, что вы предпочитаете шампанское и видели биткоин только на картинке, поэтому на конференции вам будет скучновато.

Он срочно хочет познакомить вас с семьей

Хотя вы совершенно не готовы печь пирожки в компании его мамы. Постарайтесь объяснить, что для вас это не банальный поход в гости с тортиком, а важный шаг, к которому нужно подготовиться. Пусть сначала хотя бы расскажет вам о своих родителях: информация лишней не бывает. При очном знакомстве (когда таковое все же состоится) вам будет гораздо проще, если вы заранее выучите матчасть.

Он активно планирует ваше совместно будущее

И даже придумал времена вашим будущим внукам. Стоп-стоп, вы же познакомились неделю назад! Если вам кажется, что разговоры про «давай поженимся» пугают только мужчин, то этот тренд давно в прошлом. Женщины тоже страшатся настойчивости. Особенно те из нас, кто привык жить сегодняшним днем.

Вы чувствуете усталость

Усталость от отношений — плохой признак. Возможно, вам стоит вернуться на пару шагов назад и подумать, что могло пойти не так. Нет, это вовсе не значит, что вы разлюбили человека, с которым строите отношения. Иногда нам всем просто нужна небольшая перезагрузка. Ну а после паузы можно в бой с новыми силами.