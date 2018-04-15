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Тайные сообщения, скрытые во флагах стран мира
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Тайные сообщения, скрытые во флагах стран мира 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Государственный флаг — это не просто эмблема, а целая идеология. С тех времен, когда под знаменами армии шли на бой, многое изменилось, однако репрезентативная функция флага осталась прежней. Стяги государств в минималистичной форме рассказывают об истории и идеологии страны, которую представляют. Часто многие даже не подозревают о смысле, заложенном во флагах. Эти десять примеров раскрывают секретный посыл, спрятанный в них.
Китай
Красный флаг Китая олицетворяет собой коммунистическую революцию. Что касается золотых звезд, большая представляет собой единую систему коммунизма, в то время как четыре поменьше — различные социальные классы.
Ботсвана
Этот флаг имеет черный центр, две полоски белого цвета и светло-голубые полосы сверху и снизу. Черный и белый цвета ассоциируются гармонией, а синий цвет демонстрирует зависимость страны от воды.
Обьединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
Флаг ОАЭ был создан в 1971 г. Белый цвет на нем олицетворяет покой и честность, черный предназначен для устрашения врагов, красный выступает символом мужества и отваги, а зеленый представляет надежду и оптимизм.
Бразилия
Все 27 звезд на бразильском флаге представляют штаты страны и расположены по той же схеме, что и звезды в ночном небе. Зеленый цвет символизирует леса, а желтый ромбовидный узор олицетворяет золотые запасы страны.
Индия
Цвета индийского флага символизируют религиозное разнообразие Индии. Оранжевый ассоциируется с мужеством и считается важным цветом для индуистов и буддистов. Белый символизирует чистоту, а зеленый — веру и плодородие. Круг в центре является древним символом Ашока Чакра, также называемым Колесо Закона.
Ливан
Флаг Ливана имеет две красные полоски на верхней и нижней части, которые символизируют кровь, пролитую в борьбе за освобождение. Белый цвет олицетворяет мир и горы снега, а зеленый кедр обозначает бессмертие.
Северная Корея
Красный цвет и звезда на северокорейском флаге говорят об идеологии государства. Белые полосы на нем олицетворяют чистоту, а голубые полосы являются символом мира.
Австралия
Когда флаг Австралии был создан в 1901 году, Юнион Джек был добавлен, чтобы показать, что страна входила в состав Британской империи. Синий фон является общей темой флагов колониальных народов. Семиконечные звезды представляют шесть штатов Австралии.
Южная Африка
После установления в стране демократии в 1994 году было принято решение о создании нового флага, который олицетворяет разнообразие и единство страны. Флаг представляет собой гибрид Юнион Джека с цветами Африканского национального конгресса (желтый, зеленый и черный).
Великобритания
Флаг Союза, также известный как Юнион Джек, представляет собой гибрид сразу трех флагов — георгиевский крест Англии, крест Святого Андрея Шотландии и крест Святого Патрика Ирландии.
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