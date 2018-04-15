Экстремально тонкие ноги: Тара Рид похудела еще больше

Актриса «Американского пирога» никак не может прийти в нормальную форму.

Многие знаменитости в погоне за идеальным телом так сильно увлекаются похудением, что не замечают как становится аномально худыми. Глядя на них, сразу становится понятно, что этот человек болен анорексией. В категорию таких селебрити входят Лили Роуз Депп, Алена Шишкова, порой и Анджелину Джоли можно внести в этот список. Но главной звездой, которая стала уж очень худой и никак не может вернуться в нормальную форму, по праву можно считать 42-летнюю Тару Рид

Экстремально похудев около 10 лет назад, она продолжает пугать своими формами общественность. На днях прошла премьера фильма «Правда или действие» в Голливуде, на которую пришла и Тара Рид. Актриса была одета в короткое серое платье и черную кожаную куртку с шипами. Из-под короткого платья выглядывали уж очень худые ножки Тары, на которые даже страшно смотреть.

У актрисы болезненная худоба, с которой она старается бороться, но результатов, как мы видим, нет. Все началось с того, что в 2008 году СМИ опубликовали ее необработанный снимок, общественность обвинила ее, что она не в форме и пора бы ей заняться собой.

Тара Рид, 2005 год После этого актриса решила сесть на диету и стала очень сильно худеть, что привело к ужасным последствиям. О своей болезни Рид старалась не говорить, но пару лет назад призналась, что всю жизнь слышит одни лишь оскорбления о своей фигуре. Надеемся, что Тара сможет вернуться в нормальный вес и будет чувствовать себя комфортно.

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