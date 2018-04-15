Наш секрет подвязки помидоров

подвязка помидорных кустов

Наша дачная жизнь не обходится без выращивания помидоров. Сажаем всегда по нескольку сортов, среди которых есть высокие, кустистые, есть и низкорослые сорта. Высокорослые сорта требуют к себе особого внимания, хотя бы в том плане, что нужно их подвязывать. Был у нас опыт выращивания таких кустов и без подвязки, росли неплохо, но места на огороде требуется тогда больше, и плоды иногда начинают гнить, т.к. соприкасаются с землёй. Пришлось от этой практики отказаться. Начали подвязывать кусты простонародным методом — к колышку. Тоже не слишком удобно показалось: постоянная заготовка колышков требуется, потом отдельное их вытаскивание после сбора урожая и отдельное хранение, при втыкании колышка повреждается корневая система помидорного кустика, да и в огороде, нагнувшись над кустом, того и гляди, что глаз себе поранишь. В общем, минусов хватает.

Придумали мы свой способ подвязки помидорных кустов (или прочитали про него где-то) — мягкой бечёвкой или матерчатыми лентами к длинной штанге.

подвязка кустов к штанге

Всё оборудование состоит из трёх металлических труб небольшого диаметра (у нас 20-25 мм) и двух металлических стержней, загнутых под прямым углом. Конструкция сборно-разборная, поэтому каждый год легко переносится на новое место согласно севообороту. На снимке хорошо видно, как происходит крепёж труб между собой. В подготовленную землю высаживается помидорная рассада, и каждый кустик сразу же привязывается лентой прямо за стволик к верхней штанге. По мере подрастания кустов они просто обвиваются вокруг ленты.

недавно высаженная рассада помидоров

помидоры подросли, цветут

Ухаживать за такими помидорными рядками очень удобно, при рыхлении почвы и при поливе ничто не мешает, удобно передвигаться в междурядьях.

помидорные междурядья

растут помидоры

в конце сезона

На зиму конструкции не убираем, только срезаем с них подвязочный материал.

зимой

Однажды попалась статья, в которой описывался подобный опыт, но с некоторым нюансом: подвязочную ленту не привязывают к штанге, а перекидывают через неё, привязав к концу некоторый груз. Тогда обвивать помидорный стебель вокруг ленты не нужно, только привязать ленту к стеблю в верхней его части, а по мере подрастания куста груз сам будет оттягивать ленту вниз и таким образом удерживать ствол помидора. Этим методом мы не пользовались ещё, поэтому ни «за», ни «против» сказать не могу.

Возможно, кому-то наш метод подвязки помидорных кустов покажется вполне приемлемым, мы им довольны, пользуйтесь и вы на здоровье!