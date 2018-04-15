Джиджи Хадид показала фотографии где она сбросила вес и поклонники пришли в ярость

Полные бедра, высокая грудь и очаровательная фигура сделали Джиджи мечтой миллионов мужчин. Но вот она сбросила вес и поклонники буквально пришли в ярость.

Вообще-то, сама Джиджи не очень-то рада потере формы. Топ-модель не сидит на специальных диетах и не изнуряет себя тренажёрным залом, все дело совсем в другом.

Если бы я могла выбрать, я бы ничего не меняла — Джиджи Хадид

Впервые серьезные изменения во внешности Джиджи фанаты заметили еще год назад: на показе Victoria Secret’s девушка сама на себя была не похожа.

При росте в 178 сантиметров ее вес сейчас составляет плюс-минус 49 килограммов — слишком мало даже для модельных стандартов 90-х.

В одном из последних интервью Джиджи наконец раскрыла секрет: оказывается, модель страдает наследственным заболеванием щитовидной железы.

Мой метаболизм творит сумасшедшие вещи. Пожалуйста, хватит! — Джиджи Хадид

Сейчас топ-модель борется за свои умопомрачительные формы изо всех сил. Усиленные занятия боксом, сбалансированное питание — мы искренне надеемся, что уже скоро увидим прежнюю Джиджи.

Интересно, поддержит ли она новый тренд купальников, который уже начал сводить мужчин с ума?