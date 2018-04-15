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Джиджи Хадид показала фотографии где она сбросила вес и поклонники пришли в ярость
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Джиджи Хадид показала фотографии где она сбросила вес и поклонники пришли в ярость 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Полные бедра, высокая грудь и очаровательная фигура сделали Джиджи мечтой миллионов мужчин. Но вот она сбросила вес и поклонники буквально пришли в ярость.
Вообще-то, сама Джиджи не очень-то рада потере формы. Топ-модель не сидит на специальных диетах и не изнуряет себя тренажёрным залом, все дело совсем в другом.
Если бы я могла выбрать, я бы ничего не меняла — Джиджи Хадид
Впервые серьезные изменения во внешности Джиджи фанаты заметили еще год назад: на показе Victoria Secret’s девушка сама на себя была не похожа.
При росте в 178 сантиметров ее вес сейчас составляет плюс-минус 49 килограммов — слишком мало даже для модельных стандартов 90-х.
В одном из последних интервью Джиджи наконец раскрыла секрет: оказывается, модель страдает наследственным заболеванием щитовидной железы.
Мой метаболизм творит сумасшедшие вещи. Пожалуйста, хватит! — Джиджи Хадид
Сейчас топ-модель борется за свои умопомрачительные формы изо всех сил. Усиленные занятия боксом, сбалансированное питание — мы искренне надеемся, что уже скоро увидим прежнюю Джиджи.
Интересно, поддержит ли она новый тренд купальников, который уже начал сводить мужчин с ума?
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Женский форум
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