Башкирского экстрасенса Никиту Турчина избила участница «Дома-2»

Скандальная история произошла в стенах телепроекта «Дом-2», где участвует юный маг-экстрасенс Никита Турчин.

Приехавший на шоу ради Каролины Бабенко, юноша и не подозревал, чем закончатся эти отношения. Девушка стала сомневаться в магических способностях Турчина после того, как он несколько раз провалил «эксперименты», которые периодически устраивают для него участники телеплощадки. Пара рассорилась и решила расстаться после того, как Каролина подслушала разговор юноши, где он нелицеприятно высказался о ней. А чуть позже, Бабенко с кулаками набросилась на Турчина за то, что он хотел выселить девушку из их общей спальни.

— Эй, ты с ума сошла? Руками меня не трогай! Успокойся, не ори на меня, — кричал юный маг, пока 19-летняя москвичка била его кулаками.

Оказалось, что без ведома подружки Турчин собрал ее вещи в сумку и уже готов был выставить их за дверь, когда в комнату вошла разъяренная блондинка.

Драку двух юнцов разнимали другие участники проекта. С тех пор юноша и девушка не разговаривают, но Турчин пока остается в «Доме-2» и покидать шоу не планирует.